سعر الدولار يختتم تعاملات الخميس 18-3-2021 على تراجع طفيف

13 بنكًا تعرض العملة الخضراء عند أعلى سعر في السوق المصرية

اختتم متوسط سعر الدولار اليوم الخميس 18-3-2021، التعاملات أمام الجنيه في البنوك المصرية؛ على تراجع طفيف للغاية، ليسجل 15.651 جنيه للشراء، و15.751 جنيه للبيع، مقابل 15.658 جنيه للشراء، و15.757 جنيه للبيع أمس، طبقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وخلال الأسبوع الجاري، لم تحدث أي تغيرات كبيرة في أسعار العملة الأمريكية بحسب البيانات المعلنة من قبل البنك المركزي المصري.

ومنذ مارس الجاري، أظهرت بيانات البنك المركزي، تقلب سعر العملة الخضراء في المتوسط ما بين الصعود والهبوط، في البنوك المصرية، إلا أنه في المجمل عند نفس مستوى أسعار إغلاق فبراير الماضي، تقريبا، حتى ختام تعاملات اليوم الخميس.

ومن المقرر أن تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، مساء اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الجنيه، في ثاني اجتماعاتها في 2021، وذلك بعد أن أبقتها دون تغيير في فبراير الماضي عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.

السعر الأعلى والأدنى للدولار في السوق المصرية

عرض 13 بنكًا سعر العملة الأمريكية أعلى مستوى له في السوق، بختام تعاملات اليوم الخميس، عند 15.69 جنيه للشراء.

وتضم قائمة البنوك: كريدي أجريكول، بلوم، مصرف أبوظبي الإسلامي، المصري الخليجي، ميد بنك، عوده، المشرق، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، أبوظبي التجاري، أبوظبي الأول، HSBC، QNB.

تداول بنك الاستثمار العربي، وبنك الإسكندرية، وبنك التنمية الصناعية، سعر العملة الخضراء عند أدنى سعر في السوق المصرية، مسجلًا 15.63 جنيه للشراء. سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

أنهت أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه، تعاملات اليوم الخميس، لدى البنك الأهلي المصري، متراجعة بنحو قرش واحد، لتصل إلى مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع، مقابل 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وعرض بنك مصر- ثاني أكبر البنوك الحكومية – سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع، ليكون بذلك متراجعًا قرشًا واحدًا.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

وصلت العملة الخضراء أمام الجنيه لدى بنك أبوظبي التجاري، عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وعُرض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي، بختام تعاملات اليوم، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

ويُتداول سعر الدولار الأمريكي لدى البنك العقاري المصري العربي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني

عرض سعر العملة الخضراء أمام الجنيه، لدى بنك الإمارات دبي الوطني عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

تداول المصرف العربي الدولي، أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع. تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الفترة من 3 يناير وحتى 28 فبراير 2021

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وصلت العملة الأمريكية أمام الجنيه، إلى مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، لدى بنك فيصل الإسلامي.

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، في البنك المركزي، اليوم الخميس، مستوى 15.646 جنيه للشراء، و15.776 جنيه للبيع، مقابل 15.647 جنيه للشراء، و15.774 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.