سعر الدولار يختتم تعاملات الثلاثاء 6-10-2020 على استقرار لليوم الثاني

سعر الدولار يتراجع قرشًا واحدًا أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي

واصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بـ«البنوك المصرية» استقراره لليوم الثاني على التوالي، بختام تعاملات اليوم الثلاثاء مسجلًا 15.684 جنيه للشراء و15.784 جنيه للبيع.

أعلى سعر للعملة الأمريكية في مصر

وعرض مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر الدولار أمام الجنيه عند أعلى مستوى له في السوق المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مسجلًا 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

8 بنوك تعرض أقل سعر للدولار

عرضت 8 بنوك سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند أدنى مستوى في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.

والبنوك الثمانية هي: البنك العربي الأفريقي الدولي، البنك الأهلي الكويتي، بنك قناة السويس، المصرف المتحد، بنك التنمية الصناعية، البنك التجاري الدولي، بنك الإسكندرية، بنك QNB.

14 بنكًا تتداول الدولار عند نفس المستوى

تداول 14 بنكًا أسعار صرف الدولار أمام الجنيه في ختام التعاملات، عند 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

وتضم قائمة البنوك كلًا من بنك مصر، وبنك كريدي أجريكول، وبنك بلوم، وبنك مصر إيران، والبنك الأهلي المصري، وبنك المشرق، وبنك الكويت الوطني، والبنك المصري لتنمية الصادرات، بنك الاستثمار العربي، والبنك العقاري المصري العربي، البنك الأهلي المتحد، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك التعمير والإسكان، بنك HSBC.

4 بنوك تبيع الدولار قرب أعلى مستوى

وعرضت بنوك البركة والمصري الخليجي، وعوده وأبوظبي الأول سعر العملة الأمريكية قرب أعلى مستوى في السوق عند 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.

الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك الأهلي

تراجعت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه بنحو قرش في البنك الأهلي نهاية تعاملات اليوم، لتصل نحو 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجلت أسعار الدولار أمام الجنيه في بنك مصر نحو 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

خفض البنك التجاري الدولى الدولار أمام الجنيه بنحو قرش واحد ليختتم التعاملات عند 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

عرض بنك قطر الوطني الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات الثلاثاء، عند 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري

انخفض سعر الدولار الرسمي قليلًا أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مسجلًا 15.655 جنيه للشراء و15.785 جنيه للبيع، مقابل 15.667 جنيه للشراء و15.798 جنيه للبيع أمس الإثنين.

وسعر الدولار الرسمي المُعلن من قِبل البنك المركزي يتم التعامل به ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.