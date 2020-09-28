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سعر الدولار يختتم تعاملات الإثنين 28-9-2020 على ارتفاع طفيف

ليسجل 15.708 جنيه للشراء و15.808 جنيه للبيع، مقابل 15.707 جنيه للشراء و15.807 جنيه للبيع أمس الأحد
الحسينى حسن 4:59 م, الأثنين, 28 سبتمبر 20 4:59 م, الأثنين, 28 سبتمبر 20

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اختتم متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بـ البنوك المصرية تعاملات اليوم الإثنين على ارتفاع طفيف، ليسجل 15.708 جنيه للشراء و15.808 جنيه للبيع، مقابل 15.707 جنيه للشراء و15.807 جنيه للبيع أمس الأحد.

ومنذ بداية الشهر الحالى، تراجعت العملة الأمريكية نحو 10.22 قرش أمام الجنيه بحسب بيانات البنك المركزي.

أعلى سعر للعملة الأمريكية

عرض 20 بنكًا سعر الدولار أمام الجنيه، عند أعلى مستوى متداول له بالسوق المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، مسجلًا 15.71 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع.

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وتضم قائمة البنوك كلًا من بنك كريدي أجريكول، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك بلوم، البنك الأهلي الكويتي، البنك المصري الخليجي، بنك مصر إيران، بنك قناة السويس، المصرف المتحد، بنك عوده، بنك المشرق، بنك الكويت الوطني.

بالإضافة إلى البنك المصري لتنمية الصادرات، البنك الأهلي المتحد، بنك التنمية الصناعية، البنك التجاري الدولي، بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك التعمير والإسكان، وبنك HSBC، وبنك QNB.

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سعر الدولار

أقل سعر للعملة الخضراء

تداول البنك العقاري المصري وبنك الإسكندرية سعر العملة الأمريكية عند أدنى مستوى لها في ختام تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلي وبنك مصر

تداول البنك الأهلي وبنك مصر سعر العملة الأمريكية عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع في ختام تعاملات اليوم.

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سعر الدولار الرسمي

انخفض سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري في ختام تعاملات اليوم الإثنين.

وسجل الدولار الرسمي 15.695 جنيه للشراء و15.824 جنيه للبيع، مقابل 15.699 جنيه للشراء و15.825 جنيه للبيع أمس الأحد.

وسعر الدولار الرسمي المُعلن من قِبل البنك المركزي يتم التعامل به ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.

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بقلم الحسينى حسن

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