سعر الدولار يختتم تعاملات الإثنين 21-9-2020 على تراجع طفيف

بنكا الأهلي ومصر يعرضان الدولار عند أعلى سعر

اختتم متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك المصرية، تعاملات اليوم الاثنين على تراجع طفيف، ليسجل 15.684 جنيه للشراء و15.784 جنيه للبيع، مقابل 15.686 جنيه للشراء و15.786 جنيه للبيع أمس الأحد.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، ارتفعت قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 0.8% خلال شهر سبتمبر الجاري، لتفقد العملة الخضراء نحو 12.61 قرش أمام الجنيه.

بنكا الأهلي ومصر يعرضان الدولار عند أعلى سعر

عرض بنكا الأهلي ومصر سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في ختام تعاملات اليوم الاثنين، مسجلًا 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

وبجانب البنك الأهلي ومصر، يتداول البنك المصري الخليجي، وبنك الكويت الوطني، الدولار عند نفس المستوى.

14 بنكًا تتداول العملة الخضراء عند أقل سعر

سجل الدولار أمام الجنيه لدى 14 بنكًا، أقل سعر له في نهاية تعاملات اليوم، عند 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

والبنوك الأربعة عشرة هي: بنك كريدي أجريكول، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك مصر إيران، بنك قناة السويس، المصرف المتحد، البنك العقاري المصري العربي، البنك الأهلي المتحد، بنك التنمية الصناعية، البنك التجاري الدولي، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي الأول، بنك الإسكندرية، بنك HSBC، بنك QNB.

7 بنوك تبيع العملة الأمريكية عند 15.79 جنيه

سجل سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه نحو 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع لدى 7 بنوك في ختام تعاملات اليوم الإثنين.

وتضم قائمة البنوك كلًا من بنك بلوم، والبنك الأهلي الكويتي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك عوده، وبنك المشرق، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك التعمير والإسكان.

أسعار الدولار الرسمية

ارتفعت قليلًا أسعار الدولار الرسمية أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري، في ختام تعاملات اليوم الإثنين.

وسجل الدولار الرسمي، 15.668 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، مقابل 15.667 جنيه للشراء و15.796 جنيه للبيع، أمس الأحد.

وسعر صرف الدولار الرسمي المُعلن من قِبل البنك المركزي يتم التعامل به ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.