سعر الدولار يختتم تعاملات الإثنين 15-2-2021 على زيادة طفيفة

بنك مصر والبنك الأهلي يعرضان أعلى سعر للعملة الأمريكية في السوق المصرية

اختتم متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية، طبقا لبيانات البنك المركزي، تعاملات اليوم الإثنين 15 فبراير 2021، على ارتفاع طفيف للغاية ليسجل 15.561 جنيه للشراء و15.661 جنيه للبيع، مقابل 15.557 جنيه للشراء، و15.657 جنيه للبيع الأحد.

وفقد الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى منذ بداية فبراير الجاري، نحو 11.5 قرش، طبقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وخلال الأسبوع الماضي، نجحت مصر ممثلة في وزارة المالية في تنفيذ إصدار سندات دولية بقيمة 3.75 مليار دولار على ثلاث شرائح ( 5، 10، 40 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 750 مليون دولار، و1.5 مليار دولار، و1.5 مليار دولار على التوالي.

وزاد احتياطي النقد الأجنبي لمصر بقيمة 38 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي، ليصل إلى مستوى 40.101 مليار دولار، وتمثل العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي قيمة 35.542 مليار دولار بنسبة 88.6%.

الدولار

أعلى وأدنى سعر للدولار في مصر

عرضت 9 بنوك، سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، مسجلًا 15.57 جنيه للشراء.

والبنوك هي: مصر، البركة، الأهلي الكويتي، المصري الخليجي، مصر إيران للتنمية، قناة السويس، الأهلي المصري، المصري لتنمية الصادرات، المصرف العربي الدولي.

وتداولت بنوك العربي الأفريقي الدولي، والتجاري الدولي، و أبوظبي الأول، وQNB الأهلي، سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند أدنى مستوى له في السوق مسجلًا 15.55 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

اختتمت أسعار صرف العملة الأمريكية التعاملات أمام الجنيه المصرى لدى البنك الأهلي المصري، مستوى 15.57 جنيه للشراء، و15.67 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر – ثاني أكبر البنوك في السوق المصرية من حيث الأصول- بلغ سعر صرف الدولار مستوى 15.57 جنيه للشراء، و15.67 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

تداول البنك الأهلي الكويتي، سعر صرف العملة الخضراء أمام الجنيه عند 15.57 جنيه للشراء، و15.67 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

عرض المصرف العربي الدولي سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في السوق عند 15.57 جنيه للشراء، و15.67 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

قام المصرف المتحد، بتداول سعر الدولار الأمريكي في ختام تعاملات اليوم عند مستوى 15.56 جنيه للشراء و15.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر العملة الخضراء أمام الجنيه لدى بنك التنمية الصناعية، مستوى 15.56 جنيه للشراء، و15.66 للبيع.

تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال شهر يناير 2021

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني

بلغت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، لدى بنك الإمارات دبي الوطني، في ختام التعاملات، مستوى 15.56 جنيه للشراء و15.66 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول

سجلت العملة الأمريكية بختام التعاملات، أمام الجنيه مستوى 15.55 جنيه للشراء، و15.65 للبيع، لدى بنك أبوظبي الأول.

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه – الذي يتم التداول به في المؤسسات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية – اليوم الإثنين، مستوى 15.546 جنيه للشراء و15.674 جنيه للبيع، مقابل 15.538 جنيه للشراء و15.665 جنيه للبيع أمس الأحد.