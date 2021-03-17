سعر الدولار يختتم تعاملات الأربعاء 17-3-2021 دون تغيير

أنهى متوسط سعر الدولار اليوم الأربعاء 17-3-2021، التعاملات أمام الجنيه في البنوك المصرية؛ مستقرًا عند نفس مستويات الأمس الثلاثاء، مسجلًا 15.658 جنيه للشراء، و15.757 للبيع، طبقا لبيانات البنك المركزي المصري.

ومنذ بداية الشهر، أظهرت بيانات البنك المركزي، تقلب سعر العملة الخضراء في المتوسط ما بين الصعود والهبوط، في البنوك المصرية، إلا أنه في المجمل يكون عند نفس مستوى أسعار إغلاق فبراير الماضي، في ختام تعاملات اليوم.

ومطلع الأسبوع الحالي، قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، خلال اجتماع مع رئيس الجمهورية، بحسب بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الوضع الحالي للاحتياطي النقدي الأجنبي يعتبر في مستوى قوي وآمن، وهو ما أدى إلى استقرار أسعار الصرف، وتحقيق سيولة في النقد الأجنبي.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر فى فبراير الماضي، بقيمة 100 مليون دولار، ليصل إلى 40.201 مليار دولار، مقارنة مع 40.101 مليار بنهاية يناير السابق عليه.

السعر الأعلى للدولار في السوق المصرية

وسجل سعر العملة الأمريكية أعلى مستوى له في السوق، في ختام تعاملات الأربعاء، عند 15.69 جنيه للشراء، لدى بنك أبوظبي الأول. الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

واستقرت أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه، اليوم الأربعاء، لدى البنك الأهلي المصري، عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، وهو أدنى سعر للعملة الخضراء يتم تداوله في السوق.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك مصر- ثاني أكبر البنوك الحكومية – مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وصلت العملة الخضراء أمام الجنيه لدى البنك العربي الأفريقي الدولي، عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وعُرض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول، بختام تعاملات اليوم، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

ويُتداول سعر الدولار الأمريكي لدى بنك قناة السويس عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

عرض سعر العملة الخضراء أمام الجنيه، لدى البنك المصري لتنمية الصادرات عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

تداول المصرف المتحد، أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الفترة من 3 يناير وحتى 28 فبراير 2021

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

وصلت العملة الأمريكية أمام الجنيه، إلى مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، لدى البنك العقاري المصري العربي.

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، في البنك المركزي، مستوى 15.647 جنيه للشراء، و15.774 جنيه للبيع، مقابل 15.641 جنيه للشراء، و15.774 جنيه للبيع، أمس الثلاثاء.