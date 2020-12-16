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سعر الدولار يختتم تعاملات الأربعاء 16-12-2020 متراجعًا 2.5 قرش

أقل سعر شراء للعملة الأمريكية يسجل 15.64 جنيه
الحسينى حسن 4:44 م, الأربعاء, 16 ديسمبر 20 4:44 م, الأربعاء, 16 ديسمبر 20

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اختتم متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية تعاملات اليوم الأربعاء 16-12-2020، متراجعًا 2.5 قرش، ليسجل 15.651 جنيه للشراء و15.751 جنيه للبيع، مقابل 15.676 جنيه للشراء و15.767 جنيه للبيع أمس الثلاثاء.

أعلى سعر شراء للدولار

سجلت العملة الخضراء أعلى سعر شراء لها في السوق المصرية عند 15.68 جنيه في بداية التعاملات.

أقل سعر شراء

بلغ أدنى سعر شراء للعملة الأمريكية في السوق المصرية نحو 15.64 جنيه.

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سعر الدولار في بنك QNB

سجل سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه لدى بنك قطر الوطني الأهلي 15.64 جنيه للبيع، و15.74 للشراء.

سعر الدولار في بنك عوده

انخفض سعر العملة الخضراء أمام الجنيه في بنك عوده، قرشين، ليسجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

تداول بنك الإسكندرية سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

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سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

تداول مصرف أبوظبي الإسلامي سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع.

الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ الدولار أمام الجنيه في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

عرض البنك التجاري الدولي، الدولار أمام الجنيه، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

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سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

انخفض سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري، نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل 15.636 جنيه للشراء و15.764 جنيه للبيع، مقابل 15.664 جنيه للشراء و15.794 جنيه للشراء أمس الثلاثاء.

ويتم التعامل بأسعار صرف الدولار الرسمية، المُعلنة من البنك المركزي ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.

تطور سعر الدولار أمام الجنيه بالبنك المركزي خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2020
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بقلم الحسينى حسن

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