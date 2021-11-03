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سعر الدولار يحوم قرب ذروة مع توجه «الاحتياطي» نحو تقليص التحفيز

استقر مؤشر الدولار دون تغير يذكر عند 94.11، قريبا من ذروة عام 2021 البالغة 94.563 والتي سجلها الشهر الماضي
محمد عبد السند 12:35 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21 12:35 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21

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حام سعر الدولار بالقرب من ذروة سجلها في الآونة الأخيرة مقابل سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” والين الياباني خلال تعاملات اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي – البنك المركزي الأمريكي- تقليص التحفيز الخاص بفترة الجائحة وطريقة تعامل رئيسه جيروم باول مع الضغوط التضخمية، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.

واستقر مؤشر الدولار دون تغير يذكر عند 94.11، قريبا من ذروة عام 2021 البالغة 94.563 والتي سجلها الشهر الماضي.

ومقابل سعر “اليورو”، استقر سعر الدولار أيضا عند 1.1579 دولار، قرب المستوى المتدني البالغ 1.1522 المسجل في أكتوبر والذي كان أقوى مستوى للدولار منذ يوليو من العام 2020.

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وجرى تداول سعر الدولار مقابل 113.94 ين، قرب أعلى مستوى في أربع سنوات.

وتراجع سعر الدولار الأسترالي 1.2 % مقابل سعر الدولار الثلاثاء واستقر يوم الأربعاء عند 0.7448 دولار، كما انخفض نظيره النيوزيلندي بنسبة 1% لكنه تلقى دعما اليوم من بيانات توظيف قوية وحوم عند 0.7134 دولار، مرتفعا 0.3%.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 1.3606 دولار.

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بايدن يبحث عن بديل لرئاسة “الفيدرالي” مع قرب نهاية ولاية باول

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الثلاثاء، إن إدارته ستعلن “بسرعة إلى حد ما” عن مرشح لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، دون تحديد ما إذا كان يخطط لإعادة ترشيح الرئيس الحالي، جيروم باول.

ومن المقرر أن تنتهي فترة ولاية باول التي تبلغ أربع سنوات على رأس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أحد أقوى المؤسسات الاقتصادية في العالم، في فبراير.

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بايدن أجاب عندما سئل عن انتهاء فترة ولاية باول على ما يبدو خلال مؤتمر صحافي عقب مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، COP26، في غلاسكو: “سنصدر هذه الإعلانات بسرعة إلى حد ما”.

وأضاف بايدن: “أود أن أشير أيضاً إلى أنني أعتقد أنه سيكون لدينا متسع من الوقت للتأكد من بعض الأمور”.

وتابع: “لقد فكرت كثيراً في الأمر وكنت ألتقي بمستشاري الاقتصاديين بشأن أفضل الخيارات ولدينا الكثير من الخيارات الجيدة، لكنني لن أصدر توقعات الآن”.

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بقلم محمد عبد السند

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