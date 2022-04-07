يتم تداول الدولار الأمريكي مرتفعًا في تعاملات اليوم الخميس الصباحية بنسبة 0.14% ليسجل 99.77، ولا يزال المؤشر قريبًا من أعلى مستوى له في عامين بعد أن أظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن صانعي السياسة يستعدون للتحرك بقوة لتجنب التضخم، بحسب ما أورده موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وفي تمام الساعة 3:55 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (07:55 بتوقيت جرينتش)، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.1 ٪ عند 99.520، أدنى بقليل من أعلى مستوى ليوم الأربعاء عند 99.78 والذي كان أعلى مستوى منذ مايو 2020، قبل أن يرتد من جديد لمستويات الـ 99.7.

وشهد يوم الأربعاء إصدار محضر اجتماع السياسة الفيدرالية الشهر الماضي عندما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ العام 2018.

كما أظهر أن صانعي السياسة قد وضعوا خطة لتقليص ميزانيتهم العمومية بأكثر من 1 تريليون دولار سنويًا، وأشاروا أيضا إلى أن “الكثيرين” رأوا زيادة بمقدار نصف نقطة واحدة أو أكثر على أنها مناسبة للمضي قدمًا إذا فشلت ضغوط الأسعار في الاعتدال.

وبينما كان هذا المحتوى ضمن التوقعات على نطاق واسع، فإن تصميم بنك الاحتياطي الفيدرالي على التحرك بسرعة وبقوة لمكافحة التضخم أعطى الدولار دفعة.

وقال المحللون لدى مؤسسة “أي إن جي” في مذكرة: “يُظهر نموذج القيمة العادلة قصير المدى الخاص بنا أنه بالنسبة لبعض أزواج مجموعة العشر (مثل زوج العملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي)، لا تزال العملة الأمريكية أقل من قيمتها الحقيقية”.

وأضافوا: “يشير هذا إلى أن الدولار لا يزال لديه مجال للحاق بالتحركات الكبيرة في الأسعار (أحد المحددات الرئيسية لقيمته العادلة على المدى القصير)، ونعتقد أن التعزيز حول هذه المستويات الأعلى من المرجح أن يكون أكثر من التصحيح في هذه المرحلة”.

في حين ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2٪ إلى 1.0918، مرتدًا بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في شهر عند 1.0874 يوم الأربعاء مع فرض عقوبات جديدة على موسكو بعد مزاعم بارتكاب فظائع من قبل القوات الروسية في أوكرانيا.

ومن العوامل التي تؤثر على العملة الموحدة أيضًا الفرص المتزايدة لليمين المتطرف المناهض للاتحاد الأوروبي، مارين لوبان ، للفوز بالانتخابات الرئاسية الفرنسية هذا الشهر، مع إجراء الجولة الأولى من التصويت يوم الأحد.

وأضاف محللو آي إن جي أن: “موقف لوبان بشأن عدد من القضايا المتعلقة بالاتحاد الأوروبي (مثل الخروج من الاتحاد الأوروبي) أصبح أقل حدة منذ الحملة الانتخابية لعام 2017، لكن تأثيرها على استقرار الاتحاد الأوروبي لا يزال يُنظر إليه على أنه مهم للغاية”.

ومن المقرر صدور محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من اليوم، ومن غير المرجح أن يكون أي شيء متفائلًا مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي حيث يتعين على البنك المركزي للكتلة التعامل مع تباطؤ النمو في أعقاب حرب أوكرانيا حتى مع ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى وهو رقم قياسي بلغ 7.5٪.

وقال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي فابيو بانيتا في خطاب ألقاه يوم الأربعاء إن: “معدلات النمو على أساس ربع سنوي ستكون منخفضة للغاية هذا العام”. و”الآثار السلبية للحرب يمكن أن تؤدي بهم إلى مناطق سلبية وتؤدي إلى آثار تدوم لفترة أطول.”

على صعيد آخر، انخفض سعر العملات الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.1٪ إلى 123.70 بالقرب من أعلى مستوى فيه في أسبوع واحد، وارتفع سعر العملات الدولار الأمريكي مقابل الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2٪ إلى 1.3086، وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الدولار الاسترالي نسبة 0.3٪ إلى 0.7491، بينما ظل سعر الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني دون تغيير إلى حد كبير عند 6.3612.