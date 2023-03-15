سعر الدولار يجد الدعم الأربعاء مع هدوء المخاوف من أزمة مصرفية

وجد سعر الدولار دعما في الأسواق الآسيوية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، إذ قلص المستثمرون توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بعد انحسار المخاوف من وقوع أزمة مصرفية وصدور بيانات أظهرت أن التضخم ما زال مرتفعا.

وفي التعاملات المبكرة، انحسرت موجة بيع الدولار التي استمرت على مدى جلستين لترتفع العملة الأمريكية نحو 0.2% أمام كل من اليورو والين مسجلة 132.52 ين و1.0729 دولار أمام العملة الأوروبية الموحدة.

وارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكيين بقوة في فبراير مما يبقي الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لاحتواء ارتفاع الأسعار.

واستقر سعر الجنيه الاسترليني، الذي زاد حوالي 1% خلال الأسبوع، عند 1.2149 دولار. وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.2% إلى 0.6225 دولار بينما استقر الدولار الأسترالي، الذي زاد 1.5% منذ مطلع الأسبوع، عند 0.6682 دولار.