سعر الدولار يتوقف عن مكاسبه الثلاثاء وبتكوين تسجل 30 ألف دولار

توقف سعر الدولار لالتقاط الأنفاس خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بعدما سجل أفضل أداء له هذا الشهر أمام نظرائه الرئيسيين إذ عززت قوة سوق العمل الأمريكية التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر المقبل، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتمكن الين، الذي يتأثر بحركة عائدات السندات الأمريكية طويلة الأجل، من تعويض بعض خسائره التي بلغت أكثر من 1% أمس الاثنين مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات في التعاملات ببورصة طوكيو بعد صعود حاد على مدى يومين.

وتعرضت العملة اليابانية لضغوط إضافية ليل الاثنين بعدما تعهد محافظ بنك اليابان المركزي الجديد بالاستمرار في سياسة التحفيز شديدة التيسير في المرحلة الحالية.

ولامست عملة بتكوين المشفرة مستوى 30 ألف دولار لفترة وجيزة للمرة الأولى منذ يونيو .

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية من بينها الين، 0.06 % في التعاملات الآسيوية المبكرة بعدما ارتفع 0.39 بالمئة في أولى جلسات الأسبوع.

وانخفض الدولار 0.16 % إلى 133.39 ين بعدما قفز 1.1 % ليل الاثنين.

ويتوقع المتعاملون الآن بنسبة 74 % أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى يوم الثالث من مايو بعدما أظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة العظيمة استمرار أرباب العمل الأمريكيين في التوظيف بوتيرة قوية في مارس آذار، وهو ما دفع معدل البطالة للانخفاض.

وارتفع اليورو 0.14 % إلى 1.08745 دولار بعدما تراجع 0.34 % يوم الاثنين. وزاد الإسترليني 0.11 % إلى 1.2397 دولار بعدما انخفض 0.23 بالمئة الجلسة الماضية.

وصعد الدولار الأسترالي 0.12 % إلى 0.6650 دولار مستردا بعض خسائره التي بلغت 0.48 بالمئة في الجلسة الماضية.

ولامست عملة بتكوين أعلى مستوى في عشرة أشهر عند 30 ألف دولار في مستهل تعاملات يوم الثلاثاء قبل أن تنخفض في أحدث معاملة إلى 29 ألفا و787 دولارا بعدما تحررت من نطاق تداولها في الآونة الأخيرة يوم الاثنين.