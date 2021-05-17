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سعر الدولار يتوالى ارتداده من أعلى مستوى له في ستة أسابيع أمام الين

في تمام الساعة 07:09 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.03% إلى مستويات 109.28 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.31
محمد عبد السند 11:59 ص, الأثنين, 17 مايو 21 11:59 ص, الأثنين, 17 مايو 21

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تذبذب سعر الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية اليوم الإثنين، لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى له منذ التاسع من أبريل أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الإثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بحسب ما أورده موقع “إف إكس نيوز توداي”.

وفي تمام الساعة 07:09 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.03% إلى مستويات 109.28 مقارنة بمستوياته الافتتاحية عند 109.31، بعد أن حقق سعر الدولار مقابل الين أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.26، بينما حقق المستوى الأعلى له عند 109.50، مع العلم بأن سعر الدولار مقابل الين استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 109.35.

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وأظهرت قراءة مؤشر أسعار المنتجين في اليابان تباطؤ النمو إلى 0.7% مقابل 1.0% في مارس الماضي، متفوقة على التوقعات عند 0.5%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 3.6% مقابل 1.2%، متفوقة على التوقعات عند 3.1%، وجاء ذلك قبل أن نشهد أظهر القراءة الأولية السنوية لمؤشر طلبات أدوات الآلات تسارع النمو إلى 120.8% مقابل 65.1% في مارس.

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على الصعيد الآخر، يترقب المستثمرون من قبل الاقتصاد الأمريكي ثاني أكبر دولة صناعية في العالم، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 23.9 مقابل 26.3 في أبريل الماضي، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس استقراراً عند 83 في مايو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مع إلقاء نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا الملاحظات الافتتاحية في مؤتمر عبر الإنترنت يستضيفه بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، ويلي ذلك مشاركة رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك وثم كلايدا في حلقة نقاش في ذلك المؤتمر الذي يستضيفه بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي.

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بقلم محمد عبد السند

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