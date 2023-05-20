سعر الدولار يتنازل الجمعة عن أعلى مستوى في 60 يوما

هبط سعر الدولار الأمريكي خلال التعاملات الأوروبية اليوم الجمعة للمرة الأولى خلال الأيام الأربعة الأخيرة، ليتنازل عن أعلى مستوى فى شهرين المسجل بالأمس، حيث تنشط فى الوقت الحالي عمليات التصحيح وجني الأرباح فى انتظار خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي من المتوقع أن يتضمن المزيد من الأدلة حول مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.

والعملة الأمريكية على وشك تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، بفضل عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح حيث أدت تطورات متلاحقة فى الولايات المتحدة إلى تعزيز احتمالات رفع أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة 25 نقطة أساس خلال يونيو المقبل.

وتراجع مؤشر الدولار بنحو 0.3% إلى مستوى 103.21 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 103.51 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 103.61 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعاً قرابة 0.7% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى شهرين عند 103.62 نقطة ،بعد بيانات إيجابية عن سوق العملة الأمريكية، وتعليقات أكثر تشدداً من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.