سعر الدولار يتماسك مع توقع استمرار أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول

تماسك سعر الدولار أمام عملات رئيسية أخرى في التعاملات الآسيوية اليوم الإثنين، بعد أن عزز تقرير وظائف قوي في الولايات المتحدة من توقعات المتعاملين باستمرار أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وعوض الدولار الأسترالي خسائر سجلها في وقت مبكر من التعاملات بعد أن أظهر تقرير انتعاش نشاط الخدمات في الصين وهي الشريك التجاري الرئيسي لأستراليا. وحصل اليوان أيضا على دفعة في بداية التعاملات، لكنه تحول للتراجع بعد ذلك وسجل أدنى مستوى في ستة أشهر.

وتراجعت الليرة التركية أكثر من 1% لتواصل الخسائر منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان لولاية جديدة على الرغم من تعيين محمد شيمشك الذي يحظى بالتقدير وزيرا للمالية.

وعزز ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية موقف الدولار بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة زيادة الوظائف في القطاعين العام والخاص بمقدار 339 ألفا في مايو، متجاوزة بفارق كبير توقعات الاقتصاديين في استطلاع لرويترز بزيادة بمقدار 190 ألف وظيفة.

وزاد الدولار 0.04 في مقابل العملة اليابانية إلى 140.01 ين وسط ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بأكثر من ثلاث نقاط أساس إلى 3.727% في طوكيو. ويوم الجمعة، سجل الدولار زيادة 0.84% مقابل الين.

وتراجع اليورو 0.08% إلى 1.06995 دولار، مواصلا خسائر الجلسة السابقة عندما هبط 0.51%.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6606 دولار، متعافيا من خسائر مبكرة عندما تراجع 0.25 % وذلك بدعم من مؤشرات جديدة على تعافي الصين من وباء كورونا.

وارتفع الدولار 0.17 مقابل اليوان إلى 7.1202 يوان في التعاملات الخارجية متجها إلى العودة إلى أعلى مستوى في ستة أشهر عند 7.1404 الذي سجله يوم الخميس.

وتراجعت الليرة التركية إلى 21.14 للدولار، مقتربة من مستوى قياسي منخفض سجلته الأسبوع الماضي عند 21.80 ليرة للدولار.