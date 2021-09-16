سعر الدولار يتعثر الخميس مع ترقب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» المقبل

سجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 92.506 دون أن يطرأ عليه تغير يذكر عن تعاملات أمس الأربعاء.

حوَّم سعر الدولار قرب منتصف نطاق تداوله على مدى الشهر الماضي مقابل عملات رئيسية، خلال تعاملات اليوم الخميس، فيما يتطلع المتعاملون لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- الأسبوع المقبل؛ بحثًا عن مؤشرات بشأن متى سيبدأ البنك المركزي الأمريكي تقليص برنامج التحفيز، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 92.506 دون أن يطرأ عليه تغير عن تعاملات أمس الأربعاء.

وبلغ مؤشر الدولار أعلى مستوى في أسبوعين عند 92.887 في مطلع الأسبوع، ثم انخفض إلى أقل مستوى في أسبوع عند 92.321 يوم الثلاثاء، بعد تقرير التضخم الذي جاء أقل من المتوقع.

وبلغ الدولار أقل مستوى له خلال الشهر عند 91.941 في الثالث من سبتمبر عند إعلان بيانات وظائف مخيبة للتوقعات.

وينتهي اجتماع لجنة الأسواق المفتوحة بالمركزي الأمريكي في 22 سبتمبر الحالي، ومن المنتظر أن يوفر بعض الوضوح بشأن توقعات تقليص التحفيز والرفع المنتظر لسعر الفائدة.

ونزل سعر الدولار 0.1% إلى 109.24 ين بعدما تراجع إلى أقل مستوى في ستة أسابيع عند 109.110 في الجلسة السابقة.

ولم يطرأ تغير على سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” وجرى تداوله مقابل 1.18095 دولار ليستقر بين أعلى وأقل مستوى خلال الشهر بين 1.1909 و1.17705 دولار.

وبالنسبة لبقية العملات جرى تداول سعر الكرونة النرويجية عند 8.5776 مقابل الدولار دون أن تسجل تغيرًا يُذكر، وصعدت عند آخر تداول لها قرب أعلى مستوى في أكثر من شهرين عند 8.5598 خلال الليل مدعومة بصعود أسعار النفط.

وسجل سعر الكرونة 10.1119 مقابل اليورو؛ وهو أعلى مستوى منذ 25 يونيو .

ونزل سعر الدولار الأسترالي 0.16% إلى 0.7322 دولار أمريكي بعدما انخفض إلى 0.73015 يوم الأربعاء لأول مرة منذ 31 أغسطس.

واستقر سعر الدولار النيوزيلندي عند 0.7110 دولار أمريكي متخليًا عن مكاسبه في وقت سابق من الجلسة بنسبة بلغت 0.47% بعدما سجل الاقتصاد نموًّا بوتيرة أسرع من المتوقع.