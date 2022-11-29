سعر الدولار يتعافى بفعل توقعات الاحتياطي الفيدرالي.. و«الأسترالي» يهبط

عوض سعر الدولار خسائره السابقة خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد حديث أحد صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) عن احتمال رفع جديد لأسعار الفائدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

يجيء هذا فيما هبط سعر الدولار الأسترالي لمخاوف من اضطرابات في الصين حيث خرج الناس إلى الشوارع احتجاجا على قيود مكافحة كوفيد.

وتعافى سعر الدولار الأمريكي في التعاملات المبكرة بالولايات المتحدة وعزز مكاسبه بعد أن قال جيمس بولارد رئيس فرع المركزي الأمريكي في سانت لويس، إن البنك بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة أكثر قليلا ثم الاحتفاظ بذلك الرفع طوال العام المقبل وحتى عام 2024 للسيطرة على التضخم وإعادته إلى ما دون هدف البنك المتمثل في 2%.

وتترقب السوق تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غدا الأربعاء بحثا عن أي إشارات جديدة عن المزيد من التشديد النقدي، كما ينتظر بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية لشهر نوفمبر والتي من المقرر صدورها يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن يرفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس إضافية عندما يجتمع يومي 13 و14 ديسمبر.

ونزل مؤشر الدولار إلى 106.65 من أعلى مستوى في 20 عاما عند 114.78، والذي بلغه في 28 سبتمبر ، بسبب التوقعات بأن ارتفاعه ربما يكون أعلى من قيمته الحقيقية في وقت يتطلع فيه المركزي الأمريكي إلى إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة.

وفي وقت سابق يوم الإثنين، شهد الدولار تراجعا حادا، بينما ارتفع الين الياباني والفرنك السويسري بفعل مخاوف متعلقة بالصين.



واندلعت احتجاجات مناهضة لقيود مكافحة كوفيد في جميع أنحاء الصين وامتدت إلى عدة مدن في أعقاب حريق أدى لمقتل عشرة أشخاص في أورومتشي في أقصى غرب البلاد ووقعت اشتباكات بين مئات المتظاهرين والشرطة في شنغهاي مساء أمس الأول الأحد.

وانخفض الدولار في أحدث تداول 0.22% إلى 138.87 ين ياباني، في حين نزل اليورو 0.60% إلى 1.0339 دولار.

وكان الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر، والذي يرتبط بقوة بالنمو الصيني، هو العملة الرئيسية الأسوأ أداء إذ انخفض 1.61% إلى 0.6648 دولار.

وتراجعت العملة أيضا بفعل بيانات أظهرت أن مبيعات التجزئة الأسترالية شهدت أول هبوط لها في عام 2022 في أكتوبر، إذ بدا أن ارتفاع الأسعار وارتفاع أسعار الفائدة كان لهما في نهاية الأمر تأثير على الإنفاق.

وتراجع اليوان في المعاملات الخارجية مقابل الدولار إلى 7.2467.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، انخفضت بتكوين في أحدث تداول 1.3% إلى 16211 دولارا.