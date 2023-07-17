سعر الدولار يتعافى الإثنين بعد أسوأ انخفاض أسبوعي هذا العام

استقر الدولار الأمريكي في الساعات الأوروبية المبكرة اليوم الإثنين، بعد أن عانى من أسوأ انخفاض أسبوعي له هذا العام، في حين ضغطت بيانات النمو الصينية الضعيفة على اليوان.

وتم تداول مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بانخفاض طفيف عند 99.81، بعد انخفاضه بنسبة -0.11% الأسبوع الماضي، وهو أعلى تراجع على مدار أسبوع منذ نوفمبر.

وتراجع مؤشر الدولار الأسبوع الماضي إلى ما دون مستوى 100 للمرة الأولى منذ أبريل 2022 بعد بيانات تضخم أقل من المتوقع – أسعار المستهلك يوم الأربعاء و أسعار المنتجين يوم الخميس – دعمت وجهة النظر القائلة بأن الاحتياطي الفيدرالي سينهي دورة رفع أسعار الفائدة بعد الزيادة النهائية الأسبوع المقبل.

وقال المحللون لدى أي إن جي، في ملاحظة إن: “مراكز الشراء بالدولار تتبخر بسرعة، مع أرقام مؤشر أسعار المنتجين كلها تؤكد الأخبار المضادة للتضخم في الولايات المتحدة. ومن الصعب العثور على حجة مضادة واضحة ضد الزخم الهبوطي للدولار، لكن الحركة تبدو ممتدة، لذا ترقبوا التصحيحات المؤقتة المحتملة”.