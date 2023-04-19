سعر الدولار يتعافى الأربعاء مدعوما بارتفاع عائدات السندات

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعد التأرجح وسط تقلبات سوق السندات في الجلسات السابقة، مع تركيز المستثمرين على المؤشرات الاقتصادية الأمريكية وتعليقات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) وأرباح الشركات بحثا عن دلالات لمسار أسعار الفائدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست من العملات الرئيسية الأخرى، 0.09 بالمئة إلى 101.81 في التعاملات الآسيوية بعد انخفاضه 0.36 % يوم الثلاثاء عندما عكس اتجاهه بعد الصعود 0.54 % في الجلسة السابقة. وكان المؤشر قد هوى يوم الجمعة إلى أدنى مستوى في عام عند 100.78.

وسجلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، وهي شديدة الحساسية لتوقعات الاحتياطي الاتحادي، أعلى مستوى لها في شهر تقريبا عند 4.231 % في ختام تعاملات يوم الثلاثاء وظلت مرتفعة في تداولات طوكيو يوم الأربعاء.

وصعد الدولار مقابل الين 0.19 % إلى 134.35 ين للدولار، بعد التراجع 0.29 % يوم الثلاثاء.

وقال جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس لرويترز في مقابلة إنه يميل إلى توقع رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس، مقابل اتجاه سائد في السوق لتوقع زيادة 25 نقطة أساس الشهر المقبل، قبل خفض محتمل بمقدار ربع نقطة مئوية لمرتين في وقت لاحق من هذا العام.

وعلى النقيض قال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا رافائيل بوستيك في مقابلة مع قناة سي.إن.بي.سي إنه يتوقع زيادة واحدة بمقدار ربع نقطة تليها فترة طويلة من وقف رفع أسعار الفائدة.

واستقر الدولار الأسترالي تقريبا عند 0.6730 دولار يوم الأربعاء، بعد ارتفاعه 0.41 بالمئة في الجلسة السابقة.

وتراجع اليورو قليلا إلى 1.0967 دولار بعد الارتفاع يوم الثلاثاء 0.42%. كما انخفض الجنيه الإسترليني قليلا إلى 1.2420 دولار بعد ارتفاعه 0.38 % أمس.

وسجل مؤشر الدولار العام الماضي ذروة 16 شهرا ووصل إلى أعلى مستوى في عقدين عند 114.78 في نهاية سبتمبر، قبل التراجع الحاد المستمر حتى بداية فبراير.

واسترد قوته بعد ذلك بعد أن أشعلت أزمة مصرفية المخاوف من ركود عالمي، ووصل إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر في أوائل مارس.