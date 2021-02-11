سعر الدولار يتراجع 3 قروش بمنتصف الخميس 11-2-2021

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بقيمة تتراوح بين قرش و3 قروش بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 11 فبراير 2021.

وفقدت العملة الخضراء أمام الجنيه نحو 7.7 قرش منذ بداية الشهر الجاري، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

ونجحت مصر، الأسبوع الجاري، ممثلة في وزارة المالية في تنفيذ إصدار سندات دولية بقيمة 3.75 مليارات دولار على ثلاث شرائح.

أعلى وأدنى سعر للدولار في مصر

عرض 4 بنوك في منتصف تعاملات اليوم، سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق المصرية مسجلًا 15.61 جنيه للشراء.

والبنوك هي : بنك البركة، والبنك المصري الخليجي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك التعمير والإسكان.

وقام البنك التجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي، بتداول سعر الدولار عند أدنى مستوى له في السوق ليسجل 15.56 جنيه للشراء.

تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال شهر يناير 2021

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

عُرض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري لدى البنك الأهلي المصري، عند مستوى 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

تداول بنك مصر – ثاني أكبر البنوك في السوق المصرية من حيث الأصول- سعر صرف الدولار عند 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بلوم

تداول بلوم أسعار صرف العملة الخضراء أمام الجنيه قرب أعلى مستوى، عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

قام البنك المصري لتنمية الصادرات، بعرض سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المصرية عند 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وفي بنك كريدي أجريكول، بلغ سعر الدولار في منتصف التعاملات، مستوى 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر العملة الخضراء أمام الجنيه لدى البنك العربي الأفريقي الدولي، مستوى 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بلغت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه لدى المصرف المتحد، مستوى 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصلت العملة الأمريكية فى التعاملات أمام الجنيه، إلى مستوى 15.57 جنيه للشراء، و15.67 للبيع، لدى بنك الإسكندرية.

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه – الذي يتم التداول به في المؤسسات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية – مستوى 15.582 جنيه للشراء و15.709 جنيه للبيع.