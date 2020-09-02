سعر الدولار يتراجع 1.5 قرش بالبنوك المصرية في ختام تعاملات الأربعاء 2-9-2020

3 بنوك تتداول الدولار عند أعلى سعر

تراجع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بنحو 1.5 قرش بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء ليسجل 15.799 جنيه للشراء و15.899 جنيه للبيع، مقابل 15.813 جنيه للشراء و15.913 جنيه للبيع أمس الثلاثاء.

بنكان يعرضان أقل سعر في السوق

عرض بنكي HSBC وأبوظبي الأول سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند أدنى مستوى له في السوق، ليسجل 15.78 جنيه للشراء و15.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار لدى البنك الأهلي وبنك مصر

سجل الدولار أمام الجنيه لدى البنك الأهلي وبنك مصر، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع.

بالإضافة إلى بنكي الأهلي ومصر، تتداول بنوك مصر إيران، والأهلي المتحد، وعوده، الدولار عند نفس المستوى.

3 بنوك تتداول الدولار عند أعلى سعر

سجل الدولار أمام الجنيه لدى بنوك الكويت الوطني والاستثمار العربي ومصرف أبوظبي الإسلامي، أعلى سعر له في السوق المصري، عند 15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع.

14 بنكًا تعرض سعر شراء الدولار عند 15.80 جنيه

عرض 14 بنكًا سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند 15.80 جنيه للشراء و15.90 جنيه للبيع.

وتضم قائمة البنوك كلا من البنك العربي الأفريقي، وبنك بلوم، البنك الأهلي الكويتي، والبنك المصري الخليجي، وبنك قناة السويس، والمصرف المتحد، والبنك العقاري المصري، وبنك التنمية الصناعية، والبنك التجاري الدولي، وبنك التعمير والإسكان، وبنك الإسكندرية، وبنك المشرق، البنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك QNB الأهلي.

بنكان يتداولان الدولار عند 15.89 جنيه للبيع

بلغ الدولار أمام الجنيه لدى بنكي الإمارات دبي الوطني، والمصرف العربي الدولي، نحو 15.79 جنيه للشراء و15.89 جنيه للبيع.

صورة للعملة الأمريكية الدولار

أسعار صرف الدولار الرسمية

سجلت أسعار الدولار الرسمية أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري، 15.783 جنيه للشراء، و15.906 جنيه للبيع، مقابل 15.797 جنيه للشراء، و15.924 جنيه للبيع أمس الثلاثاء.

وسعر صرف الدولار الرسمي المُعلن من قِبل البنك المركزي يتم التعامل به ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.