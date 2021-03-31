انخفض سعر الدولار فى مصر بختام تعاملات اليوم الأربعاء 31-3-2021، أمام الجنيه لدى البنوك المصرية، بنحو 1.1 قرش، لتصل أسعار الدولار إلى مستوى 15.655 جنيه للشراء، و15.755 للبيع، مقابل 15.666 جنيه للشراء، و15.767 للبيع، أمس الثلاثاء، طبقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وشهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تقلبات أمام الجنيه خلال شهر مارس، ما بين الصعود والهبوط، إلا أنها وفقا لبيانات البنك المركزي، تظل قرب مستويات إغلاق فبراير الماضي، ومتراجعة بأقل من نصف قرش.

السعر الأعلى والأدنى للدولار في السوق المصرية

وعرض مصرف أبوظبي الإسلامي، منفردًا، سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مسجلًا 15.68 جنيه للشراء.

بينما تداول المصرف العربي الدولي سعر الدولار الأمريكي عند أدنى مستوى في السوق، ليسجل 15.64 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

واختتمت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، فى تعاملات اليوم الأربعاء ، لدى البنك الأهلي المصري، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وتداول سعر العملة الخضراء أمام الجنيه، في بنك مصر، في نهاية التعاملات، عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

الدولار

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه لدى بنك أبوظبي التجاري 15.67 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجلت العملة الخضراء أمام الجنيه لدى البنك العربي الأفريقي الدولي، 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، بختام تعاملات الأربعاء.

سعر الدولار في بنك البركة

وعُرض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك البركة، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

ويُتداول سعر الدولار الأمريكي لدى البنك التجاري الدولي CIB، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وفي بنك فيصل الإسلامي، عُرض سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار الأمريكي لدى بنك الإسكندرية، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع .

تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الفترة من 3 يناير وحتى 28 فبراير 2021

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري

انخفاض طفيف للغاية فى سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، وفق بيانات البنك المركزي، اليوم الأربعاء، ليصل إلى 15.645 جنيه للشراء، و15.772 للبيع، مقابل 15.652 جنيه للشراء، و15.784 للبيع.