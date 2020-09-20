سعر الدولار يتراجع قليلًا بنهاية تعاملات الأحد 20-9-2020

10 بنوك تتداول العملة الأمريكية عند أقل سعر في السوق

هبط متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري، قليلًا بنهاية تعاملات اليوم الأحد، ليسجل 15.686 جنيه للشراء و15.786 جنيه للبيع مقابل 15.698 جنيه للشراء و15.798 جنيه للبيع في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، فقد متوسط الدولار أمام الجنيه بالبنوك نحو 12.41 قرش منذ بداية سبتمبر الجاري.

أعلى سعر للدولار في السوق

عرض بنك مصر بجانب مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الكويت الوطني، سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في ختام تعاملات اليوم الأحد، مسجلًا 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

10 بنوك تتداول الدولار عند أقل سعر

سجل الدولار أمام الجنيه لدى 10 بنوك، أقل سعر له في ختام تعاملات اليوم الأحد، عند 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

والبنوك العشرة هي : البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك مصر إيران، بنك قناة السويس، المصرف المتحد، البنك العقاري المصري العربي، البنك الأهلي المتحد، البنك التجاري الدولي، بنك أبوظبي الأول، بنك HSBC، بنك QNB.

3 بنوك تعرض الدولار عند 15.70 جنيه للشراء

تداولت بنوك كريدي أجريكول، والأهلي المصري، وعوده سعر العملة الخضراء أمام الجنيه في نهاية التعاملات، عند 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

الدولار يسجل 15.79 جنيه للبيع في 9 بنوك

سجل سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه نحو 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع لدى 9 بنوك في ختام تعاملات اليوم الأحد.

وتضم قائمة البنوك كلًا من بنك بلوم، والبنك الأهلي الكويتي، والبنك المصري الخليجي، وبنك المشرق، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك التعمير والإسكان، وبنك الإسكندرية.

أسعار الدولار الرسمية

تراجعت أيضًا أسعار الدولار الرسمية قليلًا أمام الجنيه بالبنك المركزي في نهاية تعاملات اليوم الأحد.

وسجل الدولار 15.667 جنيه للشراء و15.796 جنيه للبيع، مقابل 15.679 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وسعر صرف الدولار الرسمي المُعلن من قِبل البنك المركزي يتم التعامل به ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.