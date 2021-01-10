سعر الدولار يتراجع في عدد محدود من البنوك بمنتصف التعاملات

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه بنحو قرش واحد في عدد محدود من البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 10 يناير 2021.

وفي الأسبوع الماضي، اختتم متوسط سعر الدولار -طبقا لبيانات البنك المركزي- التعاملات متراجعًا 4.6 قرش، ليصل إلى مستوى 15.638 جنيه للشراء، و15.738 جنيه للبيع، مقابل 15.684 جنيه للشراء، و15.784 جنيه للبيع نهاية الأسبوع السابق عليه.

السعر الأعلى والأدنى للدولار في السوق

وسجل سعر العملة الخضراء أمام الجنيه أعلى مستوى لها في السوق المصرية، عند 15.67 جنيه للشراء، لدى البنك المصري الخليجي.

بينما بلغ أدنى سعر شراء للعملة الأمريكية في السوق عند 15.62 جنيه لدى بنك قناة السويس.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى البنك الأهلي المصري أكبر البنوك في السوق المصرية من حيث الأصول، مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر ثاني أكبر البنوك في السوق المصرية، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

وعرض بنك المشرق سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم الأحد، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

وفي البنك الأهلي الكويتي سجل سعر العملة الخضراء أمام الجنيه 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك بلوم، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

عرض بنك QNB الأهلي سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال عام 2020

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى البنك التجاري الدولي، مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، في بداية التعاملات الأسبوعية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

تراجع سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل 15.619 جنيه للشراء و15.750 جنيه للبيع، مقابل 15.664 جنيه للشراء و15.799 جنيه للبيع في نهاية الأسبوع الماضي.