سعر الدولار يتراجع في ختام تعاملات الأحد 3-1-2021

في أول أيام التداول الرسمية في عام 2021

تراجع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية، طبقا لبيانات البنك المركزي، في ختام تعاملات اليوم الأحد 3-1-2020 -أول أيام التداول الرسمية في العام الجديد- ليسجل 15.677 جنيه للشراء 15.777 جنيه للبيع، مقابل 15.684 جنيه للشراء و15.784 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وبحسب البنك المركزي؛ تراجعت العملة الخضراء خلال 2020، من مستوى 15.994 جنيه في نهاية ديسمبر 2019، إلى 15.684 جنيه في نهاية ديسمبر 2020، لتكون بذلك منخفضة 31 قرشًا أو بنسبة 1.9%.

السعر الأعلى والأدنى للدولار في السوق

سجلت العملة الخضراء أمام الجنيه 15.69 جنيه لدى 9 بنوك، أبرزهم مصرف أبوظبي الإسلامي، مصر إيران، كريدي أجريكول، عوده، ليكون بذلك أعلى سعر شراء لها في السوق المصرية.

بينما بلغ أدنى سعر شراء للعملة الأمريكية أمام الجنيه في السوق المصرية عند 15.64 جنيه لدى بنك أبوظبي الأول.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم امام الجنيه

عرض البنك الأهلي المصري أكبر البنوك في السوق المصرية من حيث الأصول، سعر صرف الدولار أمام الجنيه، عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

وفي العام الماضي، انخفضت العملة الخضراء لدى البنك الأهلي المصري بنحو 32 قرشًا منخفضة من مستوى 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع في نهاية 2019.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ الدولار أمام الجنيه في بنك مصر ثاني أكبر البنوك في السوق المصرية 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

وحصل بنك مصر مؤخرًا على تمويل من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 425 مليون يورو؛ لدعم الشركات المصرية الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تأثرت بفيروس كورونا في السوق المصرية.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سجل سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه لدى بنك الكويت الوطني 15.67 جنيه للبيع، و15.77 للشراء.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

وفي بنك التنمية الصناعية سجل سعر العملة الخضراء أمام الجنيه 15.69 جنيه للشراء، و15.79 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى المصرف المتحد، 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال عام 2020

تداول بنك التعمير والإسكان سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC

وأنهى سعر الدولار أمام الجنيه التداولات لدى بنك HSBC-مصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع.

سعر الدولار في QNB الأهلي

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك QNB الأهلي نحو 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

تراجع سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه نهاية تعاملات الأحد، ليسجل 15.658 جنيه للشراء و15.791 جنيه للبيع، مقابل 15.664 جنيه للشراء و15.799 جنيه للبيع الخميس الماضي.