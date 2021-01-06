سعر الدولار يتراجع في البنوك المصرية بمنتصف التعاملات

واصل سعر الدولار أمام الجنيه تراجعه في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 6 يناير 2021، ليفقد ما بين قرش إلى قرشين.

يأتي التراجع بعد أن أعلن البنك المركزي المصري، أمس الثلاثاء، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بقيمة 842 مليون دولار خلال شهر ديسمبر الماضي، ليسجل 40.062 مليار دولار مقابل 39.221 مليار دولار في نوفمبر الماضي.

وصعد مكون العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي خلال ديسمبر بقيمة 364 مليون دولار ليسجل 35.399 مليار دولار، مقابل 34.035 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي.

السعر الأعلى والأدنى للدولار في السوق

عرض البنك المصري الخليجي، سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند أعلى مستوى لها في السوق المصرية، مسجلًا 15.68 جنيه للشراء.

بينما سجل أدنى سعر شراء للعملة الأمريكية أمام الجنيه في السوق المصرية عند 15.63 جنيه لدى 5 بنوك وهي: قناة السويس، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي الأول، الإسكندرية، HSBC.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

خفض البنك الأهلي المصري أكبر البنوك في السوق المصرية من حيث الأصول، سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنحو قرش واحد ليصل إلى مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

يذكر أن البنك الأهلي المصري، جمع حصيلة من العملة الصعبة تبلغ 108 مليارات دولار منذ بداية تحرير سعر صرف الجنيه نوفمبر 2016، وحتى نوفمبر 2020، بحسب تصريحات سابقة لنائب رئيس مجلس الإدارة يحيى أبوالفتوح.

سعر الدولار اليوم امام الجنيه

سعر الدولار في بنك مصر

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر ثاني أكبر البنوك في السوق المصرية قرش واحد، ليسجل 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه لدى بنك كريدي أجريكول، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

وفي البنك الأهلي الكويتي، سجل سعر العملة الخضراء أمام الجنيه 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك قناة السويس، 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في أبوظبي التجاري

تداول بنك أبوظبي التجاري سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال عام 2020

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

انخفض سعر الدولار بنحو قرشين أمام الجنيه في بنك QNB الأهلي، ليسجل 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، ليكون بذلك فقد قرش واحد.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

تراجع سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه نهاية تعاملات الأمس، ليسجل 15.632 جنيه للشراء و15.758 جنيه للبيع، مقابل 15.660 جنيه للشراء و15.790 جنيه للبيع.