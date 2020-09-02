سعر الدولار يتراجع في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 2-9-2020

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بقيمة تصل إلى 4 قروش خلال تعاملات اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2020.
الدولار يفقد قرشًا لدى البنك الأهلي وبنك مصر
وفقد الدولار أمام الجنيه لدى البنك الأهلي وبنك مصر، قرشًا واحدًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليصل إلى 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع.
بالإضافة إلى بنكي الأهلي ومصر، تتداول بنوك بلوم ومصر إيران للتنمية، والمصري لتنمية الصادرات، والأهلي المتحد، وقطر الوطني، الدولار عند نفس المستوى.
أقل سعر في السوق
تراجع الدولار لدى بنك HSBC، بنحو 4 قروش دفعة واحدة، ليسجل أدنى مستوى له في السوق عند 15.78 جنيه للشراء و15.88 جنيه للبيع.
وبجانب بنك HSBC، تداول بنك أبوظبي الأول سعر العملة الأمريكية عند نفس المستوى.
6 بنوك تتداول الدولار عند أعلى سعر
وسجلت العملة الخضراء أمام الجنيه لدى 6 بنوك، أعلى سعر له في السوق المصرية، عند 15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع.
والبنوك الست هي: مصرف أبوظبي الإسلامي، البنك المصري الخليجي، بنك عودة، بنك المشرق، بنك الكويت الوطني، بنك الاستثمار العربي.
9 بنوك تعرض سعر شراء الدولار عند 15.80 جنيه
عرضت 9 بنوك سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.80 جنيه للشراء و15.90 جنيه للبيع.
وتضم قائمة البنوك كلا من البنك العربي الأفريقي، البنك الأهلي الكويتي، وبنك قناة السويس، والمصرف المتحد، والبنك العقاري المصري، وبنك التنمية الصناعية، والبنك التجاري الدولي، وبنك التعمير والإسكان، وبنك الإسكندرية.
بنكان يتداولان الدولار عند 15.89 جنيه للبيع
بلغ الدولار أمام الجنيه لدى بنكي الإمارات دبي الوطني، والمصرف العربي الدولي، نحو 15.79 جنيه للشراء و15.89 جنيه للبيع.
يذكر أن متوسط سعر الدولار بالبنوك المصرية فقد نحو 12.28 قرش خلال شهر أغسطس الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
الجدول التالى يوضح أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 2-9-2020:
العملة شراء بيع دولار أمريكى 15.7830 15.9068 يورو 18.7154 18.8654 جنيــه إسترليـنى 21.0671 21.2339 دولار كنـدى 12.0766 12.1751 كرون دانمركى 2.5152 2.5351 كرون نرويجى 1.7977 1.8131 كرون ســويدى 1.8168 1.8319 فرنك سويسرى 17.3249 17.4684 100 ين يابانى 14.8490 14.9697 ريـــال سعـــودى 4.2080 4.2412 دينــار كويتى 51.6070 52.1140 درهم اماراتى 4.2964 4.3310 دولار اســـترالى 11.5768 11.6708 دينــار البحــرين 41.8624 42.1963 ريـــال عمـــانى 40.9947 41.3216 ريـــال قطــــرى 4.3330 4.3681 دينـار اردنـى 22.2295 22.4672 يوان صينى 2.3115 2.3308