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سعر الدولار يتراجع في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 2-9-2020

تراجع الدولار لدى بنك إتش إس بي سي 4 قروش دفعة واحدة
الحسينى حسن 4:07 م, الأربعاء, 2 سبتمبر 20 4:07 م, الأربعاء, 2 سبتمبر 20

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تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بقيمة تصل إلى 4 قروش خلال تعاملات اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2020.

الدولار يفقد قرشًا لدى البنك الأهلي وبنك مصر

وفقد الدولار أمام الجنيه لدى البنك الأهلي وبنك مصر، قرشًا واحدًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليصل إلى 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع.

بالإضافة إلى بنكي الأهلي ومصر، تتداول بنوك بلوم ومصر إيران للتنمية، والمصري لتنمية الصادرات، والأهلي المتحد، وقطر الوطني، الدولار عند نفس المستوى.

أقل سعر في السوق

تراجع الدولار لدى بنك HSBC، بنحو 4 قروش دفعة واحدة، ليسجل أدنى مستوى له في السوق عند 15.78 جنيه للشراء و15.88 جنيه للبيع.

وبجانب بنك HSBC، تداول بنك أبوظبي الأول سعر العملة الأمريكية عند نفس المستوى.

6 بنوك تتداول الدولار عند أعلى سعر

وسجلت العملة الخضراء أمام الجنيه لدى 6 بنوك، أعلى سعر له في السوق المصرية، عند 15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكى

والبنوك الست هي: مصرف أبوظبي الإسلامي، البنك المصري الخليجي، بنك عودة، بنك المشرق، بنك الكويت الوطني، بنك الاستثمار العربي.

9 بنوك تعرض سعر شراء الدولار عند 15.80 جنيه

عرضت 9 بنوك سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.80 جنيه للشراء و15.90 جنيه للبيع.

وتضم قائمة البنوك كلا من البنك العربي الأفريقي، البنك الأهلي الكويتي، وبنك قناة السويس، والمصرف المتحد، والبنك العقاري المصري، وبنك التنمية الصناعية، والبنك التجاري الدولي، وبنك التعمير والإسكان، وبنك الإسكندرية.

بنكان يتداولان الدولار عند 15.89 جنيه للبيع

بلغ الدولار أمام الجنيه لدى بنكي الإمارات دبي الوطني، والمصرف العربي الدولي، نحو 15.79 جنيه للشراء و15.89 جنيه للبيع.

يذكر أن متوسط سعر الدولار بالبنوك المصرية فقد نحو 12.28 قرش خلال شهر أغسطس الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

الجدول التالى يوضح أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 2-9-2020:

العملةشراءبيع
دولار أمريكى15.783015.9068
يورو18.715418.8654
جنيــه إسترليـنى21.067121.2339
دولار كنـدى12.076612.1751
كرون دانمركى2.51522.5351
كرون نرويجى1.79771.8131
كرون ســويدى1.81681.8319
فرنك سويسرى17.324917.4684
100 ين يابانى14.849014.9697
ريـــال سعـــودى4.20804.2412
دينــار كويتى51.607052.1140
درهم اماراتى4.29644.3310
دولار اســـترالى11.576811.6708
دينــار البحــرين41.862442.1963
ريـــال عمـــانى40.994741.3216
ريـــال قطــــرى4.33304.3681
دينـار اردنـى22.229522.4672
يوان صينى2.31152.3308
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بقلم الحسينى حسن

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