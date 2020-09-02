سعر الدولار يتراجع في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 2-9-2020

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بقيمة تصل إلى 4 قروش خلال تعاملات اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2020.

الدولار يفقد قرشًا لدى البنك الأهلي وبنك مصر

وفقد الدولار أمام الجنيه لدى البنك الأهلي وبنك مصر، قرشًا واحدًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليصل إلى 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع.

بالإضافة إلى بنكي الأهلي ومصر، تتداول بنوك بلوم ومصر إيران للتنمية، والمصري لتنمية الصادرات، والأهلي المتحد، وقطر الوطني، الدولار عند نفس المستوى.

أقل سعر في السوق

تراجع الدولار لدى بنك HSBC، بنحو 4 قروش دفعة واحدة، ليسجل أدنى مستوى له في السوق عند 15.78 جنيه للشراء و15.88 جنيه للبيع.

وبجانب بنك HSBC، تداول بنك أبوظبي الأول سعر العملة الأمريكية عند نفس المستوى.

6 بنوك تتداول الدولار عند أعلى سعر

وسجلت العملة الخضراء أمام الجنيه لدى 6 بنوك، أعلى سعر له في السوق المصرية، عند 15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع.

والبنوك الست هي: مصرف أبوظبي الإسلامي، البنك المصري الخليجي، بنك عودة، بنك المشرق، بنك الكويت الوطني، بنك الاستثمار العربي.

9 بنوك تعرض سعر شراء الدولار عند 15.80 جنيه

عرضت 9 بنوك سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.80 جنيه للشراء و15.90 جنيه للبيع.

وتضم قائمة البنوك كلا من البنك العربي الأفريقي، البنك الأهلي الكويتي، وبنك قناة السويس، والمصرف المتحد، والبنك العقاري المصري، وبنك التنمية الصناعية، والبنك التجاري الدولي، وبنك التعمير والإسكان، وبنك الإسكندرية.

بنكان يتداولان الدولار عند 15.89 جنيه للبيع

بلغ الدولار أمام الجنيه لدى بنكي الإمارات دبي الوطني، والمصرف العربي الدولي، نحو 15.79 جنيه للشراء و15.89 جنيه للبيع.

يذكر أن متوسط سعر الدولار بالبنوك المصرية فقد نحو 12.28 قرش خلال شهر أغسطس الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.