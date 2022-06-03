سعر الدولار يتراجع عالميًا.. والين عند أدنى مستوى فى 10 سنوات

شهد سعر الدولار العالمى انخفاضًا اليوم الجمعة مع زيادة الإقبال على المخاطرة قبيل صدور بيانات الوظائف الأمريكية، فى الوقت الذى شهد فيه التداول هدوءًا كبيرًا مع إغلاق أسواق لندن بسبب عطلة عامة، بحسب وكالة رويترز.

اليورو يصعد

وتراجع مؤشر الدولار 0.1 % إلى 101.75 أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى، بينما صعد اليورو 0.1 % إلى 1.0747 دولار.

في الوقت نفسه، يحوم الفرنك السويسري حول المستويات التي سجلها في منتصف مايو بعدما أشار رئيس البنك الوطني السويسري توماس جوردان إلى أن البنك المركزي قد يتخذ إجراءات إذا استمرت ضغوط التضخم.

وتمسك البنك الوطني السويسري حتى الآن بسياسته المتساهلة للغاية، لكن الأسعار ارتفعت في البلاد إلى أعلى مستوى لها منذ 14 عامًا تقريبًا في مايو.

الين عند أدنى مستوى فى 10 سنوات

ولم يكن الين بعيدًا عن أدنى مستوى له في عشر سنوات مقابل الدولار عند حوالي 130 مع تمسك بنك اليابان بسياسة سعر الفائدة المنخفض بشدة.

وقال محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا اليوم الجمعة إنه من غير المرغوب فيه أن ترتفع الأسعار كثيرًا عندما يظل نمو دخل الأسرة ضعيفًا.

واستقر الدولار الكندي عند 1.2571 مقابل الدولار بعد أن قفز في اليوم السابق مع فتح بنك كندا المركزي الباب أمام وتيرة تشديد أكثر حدة.

بتكوين تصعد نحو 0.6 %

وبالنسبة للعملات المشفرة، صعدت بتكوين نحو 0.6 % وسجلت في أحدث تعاملات 30379 دولار. وانخفضت عملة إيثر 1% إلى 1815 دولارا.

وارتفع اليورو والين أمس الخميس في تحول عن موجة خسائر تكبدتها العملتان في الآونة الأخيرة مقابل الدولار، ووصل الفرنك السويسري لأعلى مستوى في شهر أمام اليورو بعد أن صعد التضخم في سويسرا لأعلى مستوى في 14 عاما.

الدولار يصعد لأعلى مستوى في 3 أسابيع أمس فى آسيا

وفي التعاملات الآسيوية، ارتفع الدولار لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الين الياباني بعد صعود خلال الليل لعائدات سندات الخزانة الأمريكية. لكن بحلول بدء التعاملات الأوروبية، تراجع الزخم الذي اكتسبه الدولار الأمريكي. واتسمت التعاملات أمس الخميس بالهدوء مع إغلاق أسواق لندن بسبب عطلة في بريطانيا.

وتراجع الدولار 0.3 % مقابل سلة من العملات المنافسة بينما صعد اليورو 0.4 % مسجلا 1.0689 دولار بعد تكبده خسائر على مدى يومين.

وعكس الين تراجعه المبكر وسجل في أحدث تداولات 129.87 ين للدولار في ارتفاع طفيف خلال أمس‭ ‬الخميس.

قوة أكثر من المتوقع للاقتصاد الأمريكي

وأظهرت بيانات هذا الأسبوع قوة أكثر من المتوقع للاقتصاد الأمريكي مما أعاد التأكيد على احتمال صموده بشكل أفضل من اقتصادات منافسة حتى مع تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وأدت قراءة شديدة الارتفاع للتضخم في منطقة اليورو وصلت لمستويات قياسية هذا الأسبوع لزيادة الضغوط على المركزي الأوروبي الذي يعقد اجتماعا للسياسة النقدية الأسبوع المقبل من أجل التحرك لكبح زيادة الأسعار حتى وإن كان على حساب إضعاف الاقتصاد المتباطئ بالفعل.

وصعد الفرنك السويسري 0.3 % إلى 1.022 فرنك لليورو، وهو أعلى مستوى في شهر، بعد أن ارتفعت الأسعار في سويسرا لأعلى مستوى في 14 عاما خلال مايو.

ومقابل الدولار، ارتفع الفرنك السويسري 0.5 % إلى 0.9576 وهو أعلى مستوى في يومين.

ولم يشهد الدولار الكندي تغيرا يذكر أمس الخميس مسجلا 1.2657 بعد أن رفع البنك المركزي الكندي يوم الأربعاء، كما كان متوقعا، أسعار الفائدة خمسين نقطة أساس وألمح إلى المزيد من تشديد السياسة النقدية في المستقبل.

وعلى الرغم من تراجع الدولار الأمريكي أمس الخميس، لا يزال الكثير من المحللين يتوقعون تفوقه على باقي العملات إذا دعمت البيانات الاقتصادية المزيد من التعافي في عائدات سندات الخزانة الأمريكية.