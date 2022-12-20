سعر الدولار يتراجع عالميا وسط رهانات على توقف الاحتياطى الفيدرالى عن رفع الفائدة

ارتفع الجنيه الاسترلينى أمام الدولار خلال التعاملات العالمية اليوم الثلاثاء ليحقق مكاسب طفيفة في تداولات ضعيفة قبل عطلة عيد الميلاد ، لكنه يتجه لتحقيق أقوى مكاسب ربع سنوية مقابل الدولار منذ 2009، بحسب وكالة رويترز.

وتسبب التباطؤ الحاد في معدلات التضخم بالولايات المتحدة في أن يراهن التجار على أن الاحتياطي الفيدرالي سيتوقف قريبًا عن رفع أسعار الفائدة ، مما أدى إلى انخفاض الدولار مقابل العملات الرئيسية.

وركز تجار العملات على الين الياباني ، الذي قفز بعد أن قام بنك اليابان بتعديل سياسة رئيسية بشكل غير متوقع.

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% مقابل الدولار ليسجل 1.216 دولار ، بعد أن تذبذب داخل وخارج المنطقة الإيجابية في التعاملات الصباحية في لندن.

اليورو يصعد

وارتفع اليورو بنسبة 0.15% مقابل الجنيه الإسترليني عند 87.49 بنس ، بعد أن انخفض في وقت سابق من الجلسة.

قال سايمون هارفي ، رئيس تحليل العملات الأجنبية في Monex Europe: “حركة السعر في الجنيه تعكس ظروف السيولة الضعيفة في السوق ، كما هو الحال عادة في هذا الوقت من العام”.

وأوضح آدم كول ، كبير محللى العملات في RBC Capital Markets: “تراجع الجنيه الإسترليني قليلاً مع إعلان بنك اليابان تعديل سياسته للتحكم في عوائد السندات اليوم الثلاثاء.

وارتفعت عائدات السندات اليابانية وارتفع الين. وتراجع الدولار في أحدث تعاملات 3.22% إلى 132.46 ين.

الجنيه الاسترلينى يرتفع بنسبة 8.8% مقابل الدولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة

وارتفع الجنيه الاسترلينى بنسبة 8.8% مقابل الدولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام ، مما يضعه على المسار الصحيح لتحقيق أفضل ربع له منذ أكثر من 13 عامًا.

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أكثر من الاقتصادات الرئيسية الأخرى في عام 2022 ، مما جذب المستثمرين نحو الأصول المقومة بالدولار. لكن هذا الفارق قد يغلق قريبًا ، مما قد يؤدي إلى إبعاد المستثمرين عن العملة الأمريكية.

ومع ذلك ، ظل الجنيه منخفضًا بنحو 10% للعام مقابل الدولار اليوم الثلاثاء ، وانخفض بنسبة 4% مقابل اليورو.

ويتوقع بنك جولدمان ساكس أن ينخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.07 دولار في غضون ثلاثة أشهر ، ويقف عند 1.11 دولار في ستة أشهر.