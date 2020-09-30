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تراجع طفيف للدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 30-9-2020

19 بنكًا تعرض الدولار عند 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع
الحسينى حسن 5:01 م, الأربعاء, 30 سبتمبر 20 5:01 م, الأربعاء, 30 سبتمبر 20

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تراجع متوسط سعر الدولار قليلًا أمام الجنيه بـ «البنوك المصرية» اليوم الأربعاء، مسجلًا 15.707 جنيه للشراء و15.807 جنيه للبيع، مقابل 15.708 جنيه للشراء و15.808 جنيه للبيع أمس الثلاثاء.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، تراجعت العملة الأمريكية نحو 10.30 قرش أمام الجنيه منذ بداية شهر سبتمبر.

أقل سعر للدولار

عرض بنك الإمارات دبي الوطني، والبنك العقاري المصري العربي، وبنك الإسكندرية، سعر الدولار أمام الجنيه، عند أعلى مستوى في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء مسجلًا 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

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أعلى سعر للعملة الأمريكية

عرض 19 بنكًا أسعار الدولار أمام الجنيه، عند أعلى مستوى متداول له بالسوق في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مسجلًا 15.71 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع.

والبنوك التسعة عشر هي: بنك كريدي أجريكول، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك بلوم، البنك الأهلي الكويتي، البنك المصري الخليجي، بنك مصر إيران، بنك قناة السويس، المصرف المتحد، بنك عوده، بنك المشرق، بنك الكويت الوطني، البنك المصري لتنمية الصادرات، البنك الأهلي المتحد، بنك التنمية الصناعية، البنك التجاري الدولي، بنك أبوظبي الأول، بنك التعمير والإسكان، بنك HSBC، وبنك QNB.

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سعر الدولار لدى البنك الأهلي وبنك مصر

تداول البنك الأهلي و بنك مصر سعر العملة الأمريكية عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع في ختام تعاملات الأربعاء.

الدولار
العملة الأمريكية فئة 100 دولار

سعر الدولار الرسمي

تراجع سعر بيع الدولار الرسمي أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مسجلًا و15.822 جنية مقابل 15.824 جنيه أمس الثلاثاء، في حين ارتفع سعر الشراء طفيفًا ليصل إلى 15.702 جنيه مقابل 15.696 جنيه.

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وسعر الدولار الرسمي المُعلن من قِبل البنك المركزي يتم التعامل به ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.

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بقلم الحسينى حسن

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