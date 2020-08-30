سعر الدولار يتراجع طفيفا بالبنوك المصرية في نهاية تعاملات الأحد 30-8-2020

مصرف أبوظبي الإسلامي يعرض العملة الخضراء عند أعلى سعر

تراجع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك المصرية، طفيفًا في ختام تعاملات اليوم الأحد، ليسجل 15.812 جنيه للشراء و15.912 جنيه للبيع مقابل 15.817 جنيه للشراء و15.917 جنيه للبيع الخميس الماضي.

ومنذ بداية شهر أغسطس خسر متوسط الدولار حوالي 12.1 قرش أمام الجنيه، وفقًا للبنك المركزي.

أقل سعر للعملة الخضراء

سجل الدولار أدنى مستوى له بنهاية تعاملات اليوم، لدى بنك أبوظبي الأول والمصرف العربي الدولي عند 15.80 جنيه للشراء و15.90 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي يعرض الدولار عند أعلى سعر

عرض مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند أعلى مستوى في السوق مسجلًا 5.83 جنيه للشراء و15.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار لدى البنك الأهلي وبنك مصر

سجل صرف الدولار أمام الجنيه لدى البنك الأهلي وبنك مصر 15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع، نهاية تعاملات الأحد.

12 بنكًا تعرض سعر بيع الدولار عند 15.92 جنيه

عرض 12 بنكًا سعر العملة الخضراء أمام الجنيه بنهاية التعاملات عند 15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع.

وتضم البنوك بجانب البنك الأهلي وبنك مصر، كلا من بنك بلوم، والبنك الأهلي الكويتي، بنك مصر إيران للتنمية، وبنك قناة السويس، وبنك عوده، وبنك المشرق، وبنك الكويت الوطني، وبنك الاستثمار العربي، وبنك التنمية الصناعية، وبنك QNB.

العملة الأمريكية عند 15.81 جنيه للشراء لدى 10 بنوك

بلغ سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه، لدى 10 بنوك، نحو 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع.

والبنوك العشرة هي: البنك العربي الأفريقي الدولي، المصرف المتحد، البنك المصري لتنمية الصادرات، البنك العقاري المصري العربي، البنك الأهلي المتحد، البنك التجاري الدولي، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك التعمير والإسكان، بنك الإسكندرية، بنك HSBC.

أسعار الدولار الرسمية بختام تعاملات اليوم

تباينت أسعار الدولار الرسمية أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري بختام تعاملات اليوم الأحد.

وسجل الدولار الرسمي 15.793 جنيه للشراء و15.926 جنيه للبيع، مقابل 15.799 جنيه للشراء و15.925 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وسعر صرف الدولار الرسمي المُعلن من قبل البنك المركزي يتم التعامل به ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.