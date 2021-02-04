سعر الدولار يتراجع حتى 5 قروش بمنتصف تعاملات الخميس 4-2-2020

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بقيمة تتراوح بين قرشين و5 قروش في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 4 فبراير 2021.

وأعلن البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بقيمة 38 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي، ليصل إلى مستوى 40.101 مليار دولار، مقارنة مع 40.063 مليار دولار نهاية ديسمبر السابق عليه.

وذكر البنك المركزي المصري، أن مكون العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي خلال يناير صعد بقيمة 143 مليون دولار ليسجل 35.542 مليار دولار، مقابل 35.399 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2020.

وقبل أيام كشف البنك المركزي أيضًا، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، سجلت في الفترة يناير/ نوفمبر 2020، ارتفاعًا ‏‏‏بمعدل 11.9%‏ وبنحو 2.9 مليار دولار لتسجل نحو 27.1 مليار دولار مقابل نحو 24.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

أعلى وأدنى سعر للدولار في مصر

عرض 8 بنوك، سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى لها بمنتصف تعاملات اليوم، لتسجل 15.68 جنيه للشراء.

والبنوك الثمانية هي: بنك بلوم، البنك المصري الخليجي، بنك مصر إيران للتنمية، بنك الكويت الوطني، بنك الاستثمار العربي، البنك العقاري المصري العربي، بنك أبوظبي التجاري، بنك التعمير والإسكان.

وبلغ سعر الدولار أدنى مستوى له في السوق، عند 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، لدى المصرف العربي الدولي، وبنك HSBC.

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه -الذي يتم التداول به في المؤسسات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية- بنهاية تعاملات الأمس، 15.655 جنيه للشراء و15.782 جنيه للبيع.

الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه لدى البنك الأهلي المصرى بنحو قرشين بمنتصف التعاملات، ليصل إلى مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

عرض بنك مصر -ثاني أكبر البنوك في السوق المصرية من حيث الأصول- سعر العملة الأمريكية، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، ليكون متراجعًا قرشين مقارنة بمستهل تعاملات اليوم.

سعر الدولار في بنك عوده

تداول بنك عوده سعر العملة الخضراء أمام الجنيه في منتصف التعاملات، عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

عرض بنك البركة سعر الدولار أمام الجنيه قرب أعلى مستوى في السوق المصرية عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول

سجل سعر العملة الخضراء أمام الجنيه لدى بنك أبوظبي الأول مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، في منتصف التعاملات.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

تراجعت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه لدى بنك قناة السويس، بنحو 5 قروش لتصل إلى مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.73 للبيع.

تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال عام 2020

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

وفي البنك الأهلي الكويتي بلغ سعر صرف الدولار اليوم 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

تراجعت العملة الأمريكية أمام الجنيه، بنحو 4 قروش لدى البنك التجاري الدولي، لتسجل 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.