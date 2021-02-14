سعر الدولار يتراجع بمنتصف تعاملات الأحد 14-2-2021

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في عدد من البنوك المصرية بنحو قرش بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 14 فبراير 2021.

ويواصل بذلك سعر صرف الدولار تراجعه منذ بداية فبراير الجاري، حيث فقد منذ مطلع الشهر نحو 10.6 قرش منهم 5.8 قرش خلال الأسبوع الماضي، طبقا لبيانات البنك المركزي المصري.

ونجحت مصر، الأسبوع الجاري، ممثلة في وزارة المالية في تنفيذ إصدار سندات دولية بقيمة 3.75 مليار دولار على ثلاث شرائح.

أعلى وأدنى سعر للدولار في مصر

عرض بنك أبوظبي التجاري، سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأحد، مسجلًا 15.61 جنيه للشراء.

بينما تداولت 6 بنوك سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند أدنى مستوى له في السوق ليسجل 15.55 جنيه للشراء.

وتضم قائمة البنوك كلًا من البنك العربي الأفريقي الدولي، والمصرف المتحد، والبنك التجاري الدولي، وبنك أبوظبي الأول، والمصرف العربي الدولي، وبنك HSBC. الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

خفض البنك الأهلي المصري، أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصرى بنحو قرش ، لتصل عند مستوى 15.57 جنيه للشراء، و15.67 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر – ثاني أكبر البنوك في السوق المصرية من حيث الأصول- تراجع سعر صرف الدولار قرشًا ، ليسجل مستوى 15.57 جنيه للشراء، و15.67 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

تداول البنك المصري الخليجي، سعر صرف العملة الخضراء أمام الجنيه عند 15.58 جنيه للشراء، و15.68 للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

عرض بنك التعمير والإسكان، سعر الدولار أمام الجنيه في السوق عند 15.58 جنيه للشراء، و15.68 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، بلغ سعر الدولار مستوى 15.57 جنيه للشراء و15.67 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر العملة الخضراء أمام الجنيه لدى بنك الإسكندرية، 15.56 جنيه للشراء، و15.66 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية

بلغت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، لدى بنك مصر إيران للتنمية، مستوى 15.56 جنيه للشراء و15.66 للبيع. تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال شهر يناير 2021

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول

وصلت العملة الأمريكية أمام الجنيه مستوى 15.55 جنيه للشراء، و15.65 للبيع، لدى بنك أبوظبي الأول.

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري

وبلغ سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه – الذي يتم التداول به في المؤسسات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية – مستوى 15.552 جنيه للشراء و15.676 جنيه للبيع.