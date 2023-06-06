سعر الدولار يتراجع بعد بيانات عن ضعف نشاط قطاع الخدمات الأمريكي

هبط مؤشر الدولار بعد أن أظهرت بيانات أن قطاع الخدمات الأمريكي نما بالكاد في مايو مع تباطؤ الطلبيات الجديدة، وهو ما محا مكاسب سابقة تعززت بنمو الوظائف القوي في الشهر ذاته، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال معهد إدارة التوريدات إن مؤشر مديري مشتريات القطاعات غير الصناعية انخفض إلى 50.3 الشهر الماضي من 51.9 في أبريل، وتعني أي قراءة فوق الخمسين نمو قطاع الخدمات الذي يسهم بأكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر مديري مشتريات القطاعات غير الصناعية إلى 52.2.

ونزل مؤشر الدولار 0.18 % خلال أمس الاثنين إلى 103.96 بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى 104.40، واستقر الدولار مباشرة دون أعلى مستوى في 11 أسبوعا عند 104.70 الذي بلغه في 31 مايو.

وصعد اليورو في أحدث تداول 0.10 % عند 1.0718 دولار، وهو مستوى أعلى بقليل من 1.0635 دولار الذي بلغه في 31 مايو أيار، وهو أدنى مستوى منذ 20 مارس.

وانخفض الدولار 0.51 % إلى 139.28 ين ياباني، وكان قد بلغ 140.93 يوم 30 مايو، وهو أعلى مستوى منذ 23 نوفمبر..

كان الدولار ارتفع في وقت سابق يوم الاثنين بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة نمو الوظائف بأفضل من المتوقع في شهر مايو، مما زاد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ربما يواصل رفع أسعار الفائدة مع استمرار ارتفاع التضخم.