سعر الدولار يتراجع الخميس وترقب لقرارات المركزى الأمريكى

تراجع سعر الدولار الأمريكي عن أعلى مستوى في عقدين مقابل سلة عملات رئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس مع ترقب المستثمرين لكلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول ترقبا لمؤشرات حديثة بخصوص مسار السياسة النقدية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وفاقت مكاسب الدولار الأسترالي نظائره من عملات الأسواق المتقدمة إذ يسير على درب اليوان الصيني المرتفع.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.19 % إلى 108.42 لكنه ظل غير بعيد عن أعلى مستويات سجلها منذ سبتمبر أيلول 2002 عند 109.29 والتي لامسها في منتصف يوليو الماضي.

وانخفض الدولار 0.25 % إلى 136.78 ين ياباني متراجعا عن أعلى مستوى في شهر عند 137.705 ين.

وارتفع اليورو 0.18 % إلى 0.99865 دولار بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى في عشرين عاما عند 0.99005 دولار يوم الثلاثاء.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.2 % إلى 1.1815 دولار بعد بلوغ أدنى مستوى منذ مارس 2020 يوم الثلاثاء عند 1.1718 دولار.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.59 % إلى 0.69475 دولار مع صعوده عن أقل مستوى في أكثر من شهر بلغه هذا الأسبوع عند 0.6856 دولار.

كما زاد الدولار النيوزيلندي 0.35 % إلى 0.6212 دولار. وكان قد بلغ أدنى مستوى في شهر عند 0.6157 دولار يوم الاثنين.