سعر الدولار يتراجع الخميس مع تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة

هبط سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس بعدما أدت بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأمريكي بوتيرة أبطأ من المتوقع إلى زيادة الإقبال على المخاطرة وتوقعات أن ينتهي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) من التشديد النقدي بعد رفع آخر للفائدة الشهر المقبل.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة عملات رئيسية، 0.03 % إلى 101.44، ويحوم حول أدنى مستوى في أسبوع البالغ 101.40 بعد انخفاضه 0.6 % ليل الأربعاء.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.1 % الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.4 % في فبراير.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر 0.2 % في مارس.

وصعد اليورو 0.05 % إلى 1.0994 دولار، بعدما لامس أعلى مستوى في شهرين عند 1.1005 دولار في وقت سابق من الجلسة.

ونزل الين الياباني 0.04 % إلى 133.20 للدولار، وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.2486 دولار، مرتفعا 0.04 % خلال الجلسة.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.01 % إلى 0.669 دولار أمريكي. ونزل الدولار النيوزيلندي 0.23 % إلى 0.621 دولار.