سعر الدولار يتراجع الخميس قبيل صدور بيانات التضخم

هبط سعر الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الخميس، ليخسر بذلك بعض المكاسب التي كان قد حققها مساء أمس الأربعاء، قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية المقررة في وقت لاحق الخميس.

ارتفع الدولار أثنار الليل مقابل نظرائه، لكنه قلص بعض تلك المكاسب في جلسات التداول الآسيوية، مع اقتراب الين الياباني من أعلى مستوى في أسبوعين تقريبًا الذي سجله في الجلسة السابقة، وتم شراء الين آخر مرة 146.11 للدولار الواحد.

ويتم تداول الدولار الآن عند 110.507 بحركة جانبية خلال جلسة اليوم مقابل سلة من العملات الأجنبية.

تجنب اليورو حدوث كسر دون مستوى التكافؤ ليقف أخيرًا عند مستوى أعلى بنسبة 0.25٪ عند 1.00375 دولار.

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.46٪ إلى 1.1412 دولار، محققًا انتعاشًا جزئيًا من انخفاض بنسبة 1.6٪ أثناء الليل.

في غضون ذلك ظلت العملات الرقمية تحت الضغط حيث تخلت بورصة العملات الرقمية لعملة بينانس عن محاولة إنقاذ منافستها الأصغر المتعثرة إف تي إكس.

وتتجه الأنظار الآن إلى أرقام التضخم في الولايات المتحدة المقرر إعلانها في وقت لاحق يوم الخميس، حيث توقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي سيظهر ارتفاعًا بنسبة 8٪ على أساس سنوي في أكتوبر.