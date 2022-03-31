انخفض سعر الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم الخميس قبل بيانات التوظيف الرئيسية، بينما استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند أعلى مستوى له في شهر واحد مقابل الدولار الأمريكي على أمل أن يتجه الصراع بين أوكرانيا وروسيا نحو مرحلة خفض التصعيد، وفقا لما أورده موقع “إنفيستينج”.

وفي الساعة 3:05 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (07:05 بتوقيت جرينتش)، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.1 ٪ عند 97.810.

وقد تلقى الدولار الأمريكي دفعة أمس الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات من معهد أبحاث شركة ايه دي بي أن الشركات الأمريكية وظفت 455000 شخص إضافي في مارس، وهو نمو يتوافق مع وجهة نظر مجلس الاحتياطي الفيدرالي بقوة سوق العمل.

ويأتي هذا قبل البيانات الأسبوعية لطلبات إعانة البطالة الأسبوعية، والأهم من ذلك، تقرير الوظائف الرسمي الشهري يوم الجمعة.

في حين رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي – البنك المركزي الأمريكي- أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر وأشار إلى سلسلة من الزيادات في المستقبل لمكافحة التضخم المرتفع، طالما أن الاقتصاد لم يتراجع إلى الركود، كما حذر منحنى العائد المعكوس.

وتشير قوة سوق العمل إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيشعر بالثقة بشأن المضي قدمًا في رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، لصالح الدولار.

وقد تداول زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني منخفضًا بنسبة 0.2٪ عند 121.58، مستقرًا بعد صعوده إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2015 يوم الاثنين، مع تدخل بنك اليابان لمنع عائدات السندات الحكومية من الارتفاع بشكل كبير في تناقض صارخ مع نهج بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وصرح المحللون لدى “أي إن جي” في مذكرة أنه: “يظل الدولار رخيصًا مقابل معظم عملات مجموعة العشرة على المدى القصير عند النظر في فروق الأسعار قصيرة الأجل – وهي عادةً محرك رئيسي لتحركات العملات الأجنبية”.

وعلى صعيد آخر، ارتفع زوج العملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.1٪ إلى 1.1172، مع ارتفاع العملة الموحدة بحوالي 1.6٪ هذا الأسبوع، مرتفعاً إلى أعلى مستوى لها في شهر، على خلفية الآمال المتزايدة بأن الصراع في أوكرانيا قد يقترب من نهايته.

وقد عززت محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا في اسطنبول في وقت سابق من الأسبوع الآمال في تحقيق انفراجة. وعلى الرغم من أن روسيا واصلت الهجمات في شرق البلاد، إلا أن وعدها بتقليص العمليات العسكرية حول كييف قد أثار الآمال في أن الصراع قد يدخل مرحلة جديدة تتضمن وقف تصعيد العنف. ومن المقرر أيضا إجراء محادثات سلام جديدة يوم الجمعة.

وأضاف محللو “آي إن جية”: “في هذه المرحلة، نشك في وجود الكثير من علاوة المخاطر الجيوسياسية المتبقية في معظم الأصول، حيث يبدو أن الأسواق اتخذت موقفًا متفائلًا قبل وقت طويل من أن تسفر محادثات السلام عن أي نتيجة”.

وارتفع زوج العملات الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.1٪ إلى 1.3140، مدعومًا بالبيانات التي تظهر نمو الاقتصاد البريطاني بشكل أسرع مما كان يعتقد سابقًا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021، مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3٪ في الربع الرابع من فترة الثلاثة أشهر السابقة، أقوى من a تقدير أولي للنمو بنسبة 1.0٪.

بينما انخفض زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.4٪ إلى 0.7479، عائدًا بعض مكاسب السلسلة السابقة للزوج، بينما انخفض زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني بنسبة 0.1٪ إلى 6.3425 بعد أن انكمش قطاعا التصنيع والخدمات في الصين في وقت واحد في مارس 2022 للمرة الأولى منذ عامين.