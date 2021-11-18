سعر الدولار يتراجع الخميس عن ذروته في 16 شهرا

سجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة،

تراجع سعر الدولار عن أعلى مستوياته في 16 شهرا خلال تعاملات اليوم الخميس وفقد بعض مكاسبه أمام اليورو والدولارين الأسترالي والنيوزيلندي مع تقييم المستثمرين لأحدث صعود للعملة الأمريكية وما إن كان بدأ يتبدد، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع سعر الدولار في الأسابيع الماضية مع مراهنة المتعاملين على تشديد السياسة النقدية الأمريكية. وعززت بيانات تضخم أقوى من المتوقع في الولايات المتحدة في الشهر الماضي وتفاوت بيانات مبيعات التجزئة هذا الأسبوع هذه المراهنات.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، أعلى مستوى منذ منتصف يوليو 2020 يوم الأربعاء عند 96.226. وبلغ في أحدث معاملات 95.694 بانخفاض 0.1 % خلال اليوم.

وصعد اليورو، الذي كان يحوم قرب أدنى مستوى في 16 شهرا، 0.1 % إلى 1.1334 دولار.

وارتفع سعر الدولار النيوزيلندي 0.6 % إلى 0.7041 دولار بعد مسح أجراه البنك المركزي كشف أنه من المتوقع زيادة التضخم قريب المدى في الربع الأخير من العام.

وزاد سعر الجنيه الأسترليني أمس 0.5 % إلى أعلى مستوى في أسبوع مقابل الدولار بعد ارتفاع التضخم في بريطانيا في أكتوبر ، الأمر الذي يفرض ضغوطا على بنك إنجلترا لرفع سعر الفائدة في اجتماعه الشهر المقبل.

وسجل سعر الإسترليني في أحدث تداول له 1.3503 دولار، بزيادة طفيفة خلال اليوم.

وتراجع سعر الدولار الكندي إلى أدنى مستوياته في ستة أسابيع. وتتوقع الأسواق رفع بنك كندا أسعار الفائدة في مطلع العام المقبل.

وسجل سعر الكرونة النرويجية انخفاضا أيضا.

ونزل سعر الدولار الأسترالي إلى أقل مستوى في ستة أسابيع عند 0.7263 دولار، لكنه تعافى في وقت لاحق مدعوما من ارتفاع الدولار النيوزيلندي وارتفع في أحدث تداول له 0.3 % إلى 0.7286 دولار.