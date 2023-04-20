سعر الدولار يتراجع الخميس.. الأنظار تتجه إلى البنوك المركزية

سجل سعر الدولار هبوطا في التعاملات الأوروبية اليوم الخميس، متشبثًا بمكاسب ليلة وضحاها مع تزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي –البنك المركزي الأمريكي- سيشدد السياسة النقدية بشكل أكبر الشهر المقبل، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وتراجع مؤشر الدولار الآن بـ 0.13% إلى 101.532 مقابل سلة من العملات الأجنبية تزامنًا مع هبوط قوي لعوائد سندات الخزانة أجل 10 سننوات بـ 1.26% إلى 3.556%، وكذلك تراجعت عوائد سندات الخزانة أجل سنتين إلى 4.1953% بعد الهبوط بـ 1.63%.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز يوم الأربعاء أن التضخم لا يزال عند مستويات إشكالية وأن البنك المركزي الأمريكي سوف يعمل على خفضه.

جاء ذلك في أعقاب إطلاق عملاق البنوك مورجان ستانلي الربع الأول القوي الأرباح، حيث انضم إلى عدد من نظرائه في التغلب على توقعات وول ستريت وبالتالي تهدئة المخاوف الأخيرة بشأن صحة القطاع المصرفي الأمريكي.

من المتوقع على نطاق واسع أن يقدم الفيدرالي زيادة نهائية في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو، ثم يبدأ الجدل حول ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي سيبقي أسعار الفائدة ثابتة لبقية العام أم البدء في تسليم التخفيضات في نهاية عام 2023 حيث بدأ أكبر اقتصاد في العالم في الانكماش.