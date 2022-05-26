سعر الدولار يتراجع الخميس إلى أقل مستوى في شهر

تراجع سعر الدولار نحو أقل مستوى في شهر يوم الخميس بعدما جاء بيان مجلس الاحتياطي الفيدرالي -البنك المركزي الأمريكي- دون مفاجآت تذكر إذ أيد معظم المشاركين في الاجتماع رفع الفائدة 50 نقطة أساس في يونيو ويوليو، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.2 % إلى 101.83 بعدما كشف بيان المركزي الأمريكي أنه من المرجح الالتزام بمسار السياسة النقدية المحدد في الوقت الراهن، لكنه ترك المجال مفتوحا أمام مجموعة من الخيارات بعد يوليو.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام 1.4 % في أحدث معاملات عند 2.7308 % بعد تراجعه في وقت سابق إلى أدنى مستوى منذ 14 أبريل الماضي.

وتراجع سعر اليوان الصيني في المعاملات الخارجية بأكثر من 0.5 بالمئة إلى 6.75 مقابل الدولار.

وصعد سعر اليورو 0.35 % إلى 1.0716 دولار في حين انخفض الدولار 0.4 % إلى 126.76 ين.

واستقرت العملات الحساسة للمخاطرة مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي على نطاق واسع مقابل الدولار.

وارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.26165 دولار قبل إعلان مرتقب من وزير المالية البريطاني ريشي سوناك عن حزمة إجراءات لمساعدة المستهلكين في التكيف مع زيادة فواتير الطاقة.

وبالنسبة للعملات الرقمية انخفض سعر بتكوين في أحدث معاملات 1.1 % إلى 29166 دولارا في حين تراجعت عملة إيثر بأكثر من 5%.