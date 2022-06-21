سعر الدولار يتراجع الثلاثاء مع تراجع الإقبال على المخاطرة

انخفض سعر الدولار الأمريكي خلال التعاملات الأوروبية المبكرة اليوم الثلاثاء، تماشيًا مع الزيادة الأوسع في معنويات المخاطرة، لكنه ظل مرتفعًا مع احتفاظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بموقف تشديد قوي، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج وت كوم”.

وفي تمام الساعة 3:15 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (07:15 بتوقيت جرينتش)، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.2٪ عند 103.990.

وأعلن البنك المركزي الأمريكي عن زيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي، وهي أكبر زيادة له منذ عام 1994، وسيركز التجار الآن على شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول أمام مجلس الشيوخ ومجلس النواب يومي الأربعاء والخميس للحصول على أدلة على التحركات المستقبلية..

كما حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، من أن توقعات التضخم في الولايات المتحدة يمكن أن “تصبح غير مقيدة بدون إجراء ذي مصداقية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي”، بينما اقترح وزير الخزانة السابق لورانس سمرز أنه لمواجهة ضغوط الأسعار، فإن معدل البطالة في الولايات المتحدة يحتاج إلى الارتفاع فوق 5٪ لفترة مستدامة.

ومن المقرر أيضا أن يتحدث اثنان آخران من صانعي السياسة الفيدراليين في وقت لاحق من اليوم، بينما يركز تقويم البيانات الاقتصادية حول بيانات الإسكان، مع مبيعات المنازل الحالية لشهر مايو في الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:00 بتوقيت جرينتش).

الدولار والين الهابط

وارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.1٪ إلى 135.19، ليس بعيدًا عن أدنى مستوى له في 24 عامًا عند 135.58 ين الأسبوع الماضي، حيث احتفظ بنك اليابان بموقف سياسته النقدية التيسيرية حتى مع قيام عدد من البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة.

كما صرح وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي في وقت سابق اليوم الثلاثاء أنه قلق بشأن ضعف الين الحاد الأخير وسيستجيب بشكل مناسب لتحركات سوق الصرف إذا لزم الأمر.

وقال المحللون لدى مؤسسة “أي إن جي” في مذكر: “قد تؤدي لهجة باول المتشددة خلال شهادته هذا الأسبوع إلى ضعف جديد في الين”. “لقد ناقشنا منذ فترة طويلة كيف أن التدخل في سوق العملات ليس تحركًا مباشرًا في السياسة بالنسبة لدول مجموعة السبع، ولكن من الصعب القول بأن هذا لا يزال الخيار الوحيد المطروح على الطاولة للسلطات اليابانية ما لم تبدأ عوائد سندات الخزانة في الانخفاض.”

الدولار وعملات رئيسية أخرى

وعلى صعيد آخر، ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.4٪ إلى 1.0549، بعد أن أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أمس الثلاثاء أن صانعي السياسة يعتزمون رفع أسعار الفائدة في يوليو وسبتمبر على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن ارتفاع عائدات السندات في محيط منطقة اليورو.

كما سيتابع المستثمرون عن كثب الوضع السياسي في فرنسا بعد أن قدمت انتخابات نهاية الأسبوع برلمانًا معلقًا.

وأضاف محللو “أي إن جي” أنه “لا يبدو أن الأخبار أزعجت اليورو، وكونها أكثر خطورة على المدى الطويل على توقعات منطقة اليورو، فهذا ليس مفاجئًا للغاية. فقد وجد سعر العملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي مرة أخرى بعض الارتكاز حول المستوى 1.0500 “.