سعر الدولار يتراجع الإثنين ويخسر بعض مكاسب بيانات التوظيف

هبط سعر الدولار يوم الإثنين وخسر بعض المكاسب التي حققها على خلفية بيانات توظيف قوية في الولايات المتحدة صدرت يوم الجمعة مع تراجع أسواق العملات عن رد فعلها الأولي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وعززت بيانات التوظيف الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع الأسبوع الماضي قوة الدولار مقابل العملات الرئيسية، ورأى المتداولون البيانات على أنها مؤشر على احتمال رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بدرجة أكبر لمواجهة التضخم.

لكن هذا الصعود تراجع في التعاملات الأوروبية المبكرة اليوم الإثنين، مع تراجع مؤشر الدولار إلى 106.25 بحلول الساعة 0750 بتوقيت جرينتش بانخفاض 0.4% خلال اليوم، وذلك مقارنة بتسجيله أعلى مستوى له منذ عشرة أيام يوم الجمعة عند 106.930.

وتترقب الأسواق الآن صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم الأربعاء المقبل لتلقي مزيد من المؤشرات على نشاط أكبر اقتصاد في العالم، وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم تراجع التضخم السنوي إلى 8.7% في يوليو مقارنة مع 9.1 % سابقا.

وتعافى الدولار الأسترالي بعد خسائره اليوم الجمعة، وبحلول الساعة 0751 بتوقيت جرينتش، ارتفع 0.9% إلى 0.697 دولار.

كما صعد الدولار النيوزيلندي 0.4% إلى 0.627 دولار.

وانخفض الدولار مقابل العملة اليابانية إلى 134.945 ين.

وتراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو مجددا بعد أن ارتفعت في أعقاب صدور بيانات التوظيف يوم الجمعة. وبدا أن السندات الإيطالية تجاهلت قرار وكالة موديز بخفض النظرة المستقبلية لإيطاليا.

وارتفع اليورو 0.2 % ليصل إلى 1.02095 دولار.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.4 % إلى 1.2118 دولار.