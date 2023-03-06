سعر الدولار يتراجع الإثنين والسوق تترقب شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي بالكونجرس

انخفض سعر الدولار على نطاق واسع خلال تعاملات اليوم الإثنين، إذ يترقب المستثمرون شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول أمام الكونجرس وكذلك ينتظرون تقرير الوظائف لشهر فبراير والذي سيصدر في نهاية الأسبوع ومن المرجح أن يؤثر على قرار البنك المركزي بشأن الفائدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، 0.182% إلى 104.420.

وتكبد المؤشر الأسبوع الماضي أول خسارة أسبوعية له منذ يناير الماضي.

وبعد زيادات كبيرة في أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الماضي، رفعها مجلس الاحتياطي الاتحادي بواقع 25 نقطة أساس في أحدث اجتماعين له لكن مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية أذكت المخاوف بالسوق من أن يعود البنك لرفع الفائدة بقوة.

وسينصب التركيز على تقرير الوظائف لشهر فبراير والمقرر صدوره يوم الجمعة المقبل وشهادة باول أمام الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء.

ويتوقع محللون استراتيجيون من سيتي أن يشير باول إلى تفضيل رفع الفائدة 25 نقطة أساس، لكنه سيترك جميع الخيارات مطروحة إذ سيتحدث قبل صدور بيانات الوظائف.

ويتوقع سيتي زيادة 255 ألف وظيفة بعد الزيادة الكبيرة التي بلغت 57 ألفا في يناير كانون الثاني. وأضاف أن من شأن حدوث زيادة كبيرة أن يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وارتفع اليورو 0.07% إلى 1.0641 دولار بعدما زاد 0.8ذ% الأسبوع الماضي، وبلغ الإسترليني 1.2029 دولار في أحدث تداولاته بانخفاض 0.09 بالمئة خلال اليوم.

وزاد الين الياباني 0.10 % إلى 135.74 ين للدولار قبل اجتماع السياسة النقدية الأخير لمحافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا يوم الجمعة.

وانخفض اليوان الصيني اليوم الإثنين بعدما أعلنت الصين يوم الأحد هدفا متواضعا للنمو الاقتصادي في 2023 يبلغ نحو 5%.

وفي السوق الفورية، استهل اليوان التعاملات في الأسواق الخارجية عند 6.9072 يوان للدولار وبلغ 6.9137 في أحدث معاملة.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.21% إلى 0.675 دولار وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.16 بالمئة في أحدث التعاملات إلى 0.621 دولار.