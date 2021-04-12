سعر الدولار يتراجع الإثنين لأدنى مستوى خلال أسبوعين ونصف بفعل هبوط العائدات الأمريكية

هبط سعر الدولار مقتربا من أدنى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع مقابل عملات مناظرة رئيسية في تعاملات اليوم الاثنين، إذ ضغط تراجع في عائدات سندات الخزانة الأمريكية على العملة، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.

كما نزل سعر الجنيه الإسترليني متجها صوب أدنى مستوى في شهرين وواصل تراجعه عن أعلى مستوى في ثلاث سنوات الذي وصل إليه في فبراير الماضي.

مخاوف من لقاح أسترا زينيكا

ويشير محللون إن الأمر يرجع إلى المخاوف بشأن تسبب لقاح أسترا زينيكا للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في جلطات دموية وهو اللقاح الذي اعتمدت عليه بريطانيا بقوة في برنامجها للتحصين من المرض.

وجرى تداول سعر بتكوين بأكثر من 60 ألف دولار بما يقلص الفارق الذي يفصلها عن مستوى قياسي مرتفع بلغته في وقت سابق.

الدولار يلتقط الأنفاس

ويلتقط سعر الدولار وعائدات السندات الأنفاس بعد أن بلغا ذروة عدة أشهر في نهاية الشهر الماضي مدفوعين برهانات على أن تسارع وتيرة التعافي الأمريكي من أثر جائحة فيروس كورونا سيرفع التضخم بوتيرة أسرع مما توقع صانعو السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي”.

ولم يشهد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات منافسة تغيرا يذكر في آسيا مسجلا 92.304 بعد أن نزل 0.9 % الأسبوع الماضي.



وكان المؤشر قد تراجع يوم الخميس لما دون 92 للمرة الأولى منذ 23 مارس الماضي.



ومن المتوقع أن تصدر بيانات التضخم الأمريكية يوم الثلاثاء.

وحوم سعر الدولار قرب أقل مستوى منذ 23 مارس آذار أمام سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” مسجلا 1.1901 دولار. كما اشترى 109.66 ين قرب أقل مستوى في أسبوعين بلغه الخميس الماضي عندما هبط لما دون 109.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني 0.2 % مسجلا 1.36745 دولار مقتربا من أقل مستوى منذ الثامن من فبراير الماضي الذي سجله يوم الجمعة وبلغ 1.3670.

بتكوين

وجرى تداول سعر بتكوين عند 60102.69 دولار بعد أن ارتفعت في نهاية الأسبوع إلى 61222.22 مقتربة من ذروة قياسية سجلتها قبل شهر بلغت 61781.83 دولار.