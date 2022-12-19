سعر الدولار يتراجع الإثنين أمام الين

سجل سعر الدولار الأمريكي تراجعا في التعاملات الأوروبية المبكرة اليوم الاثنين، مع ارتفاع الطلب على الين بعد تقرير يفيد بأن السلطات اليابانية قد تكون مستعدة لتعديل هدف التضخم في البلاد، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

ويهبط مؤشر الدولار الآن بـ 0.24% ليسجل 104.078 مقابل سلة من العملات الأجنبية.

كما انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.6٪ إلى 135.84 بعد أن ذكرت الصحف اليابانية المحلية خلال عطلة نهاية الأسبوع أن رئيس وزراء البلاد فوميو كيشيدا كان يفكر في إصدار بيان مشترك مع بنك اليابان، على الأرجح العام المقبل، مما سيسمح بمزيد من المرونة حول هدف التضخم 2٪.

وقد تعني مثل هذه الخطوة على الأرجح تحولًا محتملًا في السياسة في موقف البنك المركزي شديد التيسير، والذي شهد بقاء أسعار الفائدة اليابانية بالقرب من الصفر بينما رفعت البنوك المركزية الرئيسية الأخرى أسعار الفائدة بشدة لمكافحة التضخم المتصاعد، على حساب الين.

في حين يعقد بنك اليابان اجتماعه الأخير لهذا العام في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي أسعار الفائدة عند المستويات المنخفضة للغاية الحالية. ومع ذلك، فإن أي تعليق على تغيير محتمل في اللهجة سيراقب عن كثب.

وقد رفع كل من الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، والبنك الوطني السويسري، من بين آخرين، أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع الماضي، وألمحوا إلى ارتفاعات أخرى في المستقبل مع بقاء التضخم مرتفعًا للغاية.

كذلك، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة 0.5٪ إلى 1.0634 قبل إصدار مؤشر IFO الألماني لمناخ الأعمال لشهر ديسمبر.