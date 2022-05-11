سعر الدولار يتراجع الأربعاء ويترقب بيانات أمريكية

انخفض سعر الدولار الأمريكي في وقت مبكر من التعاملات الأوروبية اليوم الأربعاء، لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوى له في عقدين من الزمن قبل إصدار بيانات التضخم الرئيسية التي قد تؤثر على تفكير مجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

في تمام الساعة 3:10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (07:10 بتوقيت جرينتش)، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.2٪ إلى 103.715، ولكنه ظل بالقرب من أعلى مستوى عند 104.49 تم الوصول إليه في بداية الأسبوع للمرة الأولى منذ ديسمبر 2002.

في حين ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2٪ إلى 1.0551، مستقرًا بعد هبوطه إلى أدنى مستوى له في أكثر من خمس سنوات عند 1.0469 في نهاية الشهر الماضي، بينما ارتفع زوج العملات الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.1٪ إلى 1.2339، فوق أدنى مستوى له في 22 شهرًا عند 1.2262 الذي شوهد في بداية الأسبوع.

وقال المحللون لدى مؤسسة “أي إن جي” في مذكرة: “يبدو أن العملات ذات العوائد المنخفضة، بما في ذلك اليورو والجنيه المساير للدورة الاقتصادية، تجد بعض الدعم من الأسواق، على الرغم من أن التقلبات الطويلة في السوق وعدم الاستقرار في المعنويات من غير المرجح أن يولدا أي فائزين آخرين خارج الدولار”.

ويتركز الاهتمام على قراءة مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لشهر أبريل في وقت لاحق من الجلسة، حيث يبحث المتداولون عن أي علامات على أن التضخم قد بدأ يبرد. ومن المتوقع أن يسجل المؤشر زيادة سنوية بنسبة 8.1٪ مقارنة بارتفاع 8.5٪ المسجل في مارس.

كذلك، قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة القياسي خلال الليل بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع الماضي، وهو أكبر ارتفاع منذ 22 عامًا، وكان صناع السياسة في أعقاب هذه الخطوة حريصين على الإشارة إلى المزيد من التحركات بهذا الحجم في الاجتماعات المستقبلية، ولكن ليس أكبر.

كما صرح رافائيل بوستيك، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، في مقابلة في وقت سابق هذا الأسبوع: “أود أن أقول إن (رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس) هو نتيجة احتمالية منخفضة بالنظر إلى ما أتوقع حدوثه في الاقتصاد خلال الأشهر الثلاثة إلى الأربعة المقبلة”.

ومع ذلك، هناك البعض في السوق لا يزالون يبحثون عن زيادة كبيرة في أسعار الفائدة لمرة واحدة لتمكين الاحتياطي الفيدرالي من المضي قدمًا في المنحنى فيما يتعلق بتشديد السياسة النقدية.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.1٪ إلى 130.29، متراجعًا بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين عند 131.35 يوم الاثنين.

وكان الين في حالة من التراجع الحر خلال معظم هذا العام حيث يحافظ بنك اليابان على سياسته ذات العائد المنخفض بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بلا هوادة.

ومع ذلك، صرح جولدمان ساكس، في مذكرة، أن العملة الآن “لها قيمة كبيرة”، قائلًا إنها الآن أقل من قيمتها الحقيقية بنسبة 20-25٪ مقابل الدولار وهي أرخص أصول الملاذ الآمن في وقت تتزايد فيه مخاطر الركود العالمي.

وعلى صعيد آخر، انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني بنسبة 0.2٪ إلى 6.7222، بعد أن جاءت بيانات التضخم الصينية أقوى من المتوقع، مع نمو مؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل بنسبة 0.4٪ على أساس شهري و 2.1٪ على أساس سنوي، في حين ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 8٪ على أساس سنوي.

كما ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الدولار الاسترالي بنسبة 0.5٪ إلى 0.6970 بعد أن لامس أدنى مستوى له في 22 شهرًا عند 0.6911 في وقت سابق من الأسبوع، بينما انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بنسبة 0.2٪ إلى 1.2998.