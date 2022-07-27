سعر الدولار يتراجع الأربعاء قبل ساعات من قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة

سجل سعر الدولار الأمريكي تراجعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع استعداد المتداولين لقرار سياسة الاحتياطي الفيدرالي-البنك المركزي الأمريكي- المهم والمقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج كوم”.

اعتبارًا من الساعة 02:34 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0634 بتوقيت جرينتش)، انخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية الأخرى – بنسبة 0.14٪ إلى 107.04.

ولم يكن هذا المستوى بعيدًا عن أعلى مستوى له في عقدين عند 109.290 والذي سجله في وقت سابق من هذا الشهر.

قرار الفائدة المنتظر

وينتظر المستثمرين ليروا إلى أي مدى سيذهب الفيدرالي الأمريكي لمكافحة التضخم، حيث لا تزال هناك مخاوف من أن الزيادات الشديدة لأسعار الفائدة الفيدرالية ستؤثر على النمو بدلاً من ذلك.

كما ينشغل صانعو السياسة بارتفاع أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوياتها في 40 عامًا، جنبًا إلى جنب مع الإصدار الحديث من البيانات الاقتصادية الضعيفة. هذا وتراجع مؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى له منذ عام ونصف تقريبًا، في حين تباطأ نمو أسعار المنازل الجديدة ومبيعات المنازل الجديدة.

تتوقع الأسواق زيادة مقدارها 75 نقطة أساس إلى حد كبير، مع وجود فرصة ضئيلة لزيادة كبيرة بمقدار 100 نقطة أساس.

وسوف يتحول تركيز الأسواق أيضًا إلى تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي من المتوقع أن يتحدث في مؤتمر صحفي الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء.

اليورو يستعيد المكاسب

في غضون ذلك، استعاد اليورو بعض مكاسبه مقابل الدولار بعد أن انخفض بنسبة 1٪ خلال الليل إلى 1.0108 دولار – وهو أكبر انخفاض منذ 11 يوليو.

وارتفعت العملة الموحدة بنسبة 0.19٪ إلى 1.0137 دولار في وقت مبكر من التعاملات الأوروبية.

تتأثر المعنويات المرتبطة باليورو بالمخاوف من احتمالات تتضرر النشاط الاقتصادي الأوروبي الأوسع بسبب انخفاض إمدادات الغاز الروسي، حيث انخفضت التدفقات باتجاه الغرب من خط أنابيب “نورد ستريم 1” الرئيسي يوم الثلاثاء ومن المتوقع أن تنخفض أكثر يوم الأربعاء.

الدولار أمام العملات الأخرى

على صعيد آخر، ظل سعر الدولار الأسترالي أمام الدولار الأمريكي ثابتًا بالقرب من الخط الثابت قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والمتوقع الساعة 02:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1800 بتوقيت جرينتش). ويتطلع المتداولون أيضًا إلى أحدث بيانات التضخم الرئيسية من أستراليا، والتي أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين بأسرع وتيرة لها منذ 21 عامًا.

كما استقر الجنيه بشكل هامشي مقابل الدولار، ومن المتوقع صدور قرار سعر فائدة رئيسي آخر من بنك إنجلترا الأسبوع المقبل.