سعر الدولار يتراجع أمام عملات رئيسية قبيل إعلان بيانات وظائف القطاع غير الزراعي

هبط سعر الدولار أمام عملات رئيسية بعد أداء ضعيف في تداولات يوم الخميس تزامنا مع تحوط المستثمرين وتقييمهم لمدى تأثير بيانات الوظائف الأمريكية التي تصدر يوم الجمعة على سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) وعلى حركة الأسواق.

وستغلق سوق الأسهم الأمريكية أبوابها غدا الجمعة بمناسبة الجمعة العظيمة ومن المقرر إغلاق بورصات أوروبية يوم الاثنين بمناسبة الأعياد.

وسيأتي تقرير بيانات وظائف القطاع غير الزراعي المرتقب في أعقاب بيانات مخيبة للتوقعات لقطاع التصنيع والخدمات من معهد إدارة التوريدات وبيانات توظيف القطاع الخاص يوم الأربعاء.

وخلال جلسة تداولات بعد الظهيرة، انخفض مؤشر الدولار 0.1 % إلى 101.81 بعد تراجعه إلى أقل مستوى في شهرين لأسباب من بينها انخفاض عوائد سندات الخزانة.

وارتفع الدولار 0.4 % مقابل الين الياباني إلى 131.765 ين.

وانخفض الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للمخاطر 0.7 % إلى 0.6679 دولار و1.1 % إلى 0.6251 دولار على التوالي.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.1 % إلى 1.2451 دولار، في حين ارتفع اليورو 0.2 % إلى 1.0931 دولار.