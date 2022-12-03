سعر الدولار يتخلى عن مكاسبه بعد تصريحات الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة

هبط سعر الدولار في أعقاب التصريحات التي أطلقها مسؤول في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إنه من المرجح أن تتباطأ وتيرة رفع أسعار الفائدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وجاء التراجع أيضا في ظل جني المستثمرين الأرباح من المكاسب المبكرة التي تحققت بعد أن جاءت بيانات الوظائف وزيادة الأجور قوية بشكل مفاجئ في نوفمبر، مما أربك التوقعات بشأن مدى تشديد البنك المركزي الأمريكي سياسته النقدية.

وكان الدولار قفز في وقت سابق من الجلسة مدفوعا بزيادة عدد الوظائف 263 ألف وظيفة في نوفمبر، وهو أعلى بكثير من التقديرات التي بلغت 200 ألف. وقفز متوسط الأجر في الساعة 0.6% في الشهر، متجاوزا التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.3%.

لكن الدولار تخلى عن مكاسبه مع جنى المستثمرين الأرباح قبل عطلة نهاية الأسبوع وحديث مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عن توقعاتهم بشأن الفائدة.

وانخفض مؤشر الدولار 0.13% مقابل سلة العملات الرئيسية عند 104.50، وزاد اليورو 0.10% إلى 1.0537 دولار، في أعلى مستوى له منذ 28 يونيو.

وانخفضت العملة الأمريكية 0.71% أمام الين الياباني إلى 134.38 ين للدولار.