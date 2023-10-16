سعر الدولار يتخلى عن ذروة أسبوع قبل تعليقات فيدرالية

تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية اليوم الإثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوع، فى طريقه صوب تكبد أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة، فى ظل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح.

ويترقب المستثمرون فى أوقات لاحقة اليوم، تصريحات بعض أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بحثاً عن المزيد من الأدلة التي تخص مستقبل أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.25% إلى مستوى 106.40 نقطة، من مستوى إغلاق يوم الجمعة عند 106.67 نقطة، وسجل أعلى مستوى خلال تعاملات اليوم عند 106.63 نقطة.

وأنهى المؤشر تعاملات الجمعة مرتفعًا بنسبة 0.1%، فى ثاني مكسب يومي على التوالي، وسجل أعلى مستوى فى أسبوع عند 106.78 نقطة، بسبب ارتفاع توقعات التضخم فى الولايات المتحدة خلال أكتوبر.

وحقق مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعًا بنسبة 0.55% الأسبوع الماضي، ليستأنف مكاسبه الأسبوعية التي توقفت الأسبوع السابق لأول مرة فى غضون الثلاثة أشهر الأخيرة، مع تجدد عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح.

سجلت بيانات التضخم الأمريكية قراءات أفضل من التوقعات خلال سبتمبر، الأمر الذي رفع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس قبل نهاية هذا العام، وعززت من فرضية استمرار أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية مرتفعة لأطول فترة ممكنة.